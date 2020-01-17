جريمة

بسبب «المحشي».. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في البحيرة

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
تسمم - أرشيفية
تسمم - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بال تسمم، عقب تناولهم وجبة "محشي" داخل منزلهم، فى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات عن استقبال مستشفى دمنهور كل من "سحر.ش.ع"، (40 عاما)، "محمد.ا.ش"، (15 عاما)، "مروان.ا.ش"، (6 أعوام)، "مؤمن.ا.ش"، (5 سنوات)، "طارق.ع.ع"، (7 سنوات)، يقيمون في مركز أبو حمص، مصابين بال تسمم.

وبسؤال المصابين، أوضحوا أنهم عقب تناولهم وجبة محشى فى المنزل، شعروا بأعراض التسمم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تم تحويل المصابين إلى مركز السموم بجامعة الإسكندرية، وأبلغت النيابة للتحقيق.


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مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

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