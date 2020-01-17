جريمة

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق قرية بُصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة السرعة الزائدة والشبورة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان العام. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد كبير من الركاب، وذلك بطريق" أسيوط - البداري" الزراعى، ووقوع متوفين، ومصابين.
على الفور انتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية والإسعاف، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين صحة البلاغ.وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، ونتيجة للسرعة الزائدة انقلبت على الطريق نظرا للشبورة، والسرعة الزائدة، ولم يستطع قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى
اقرأ المزيد
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع سيدة وطفلها وإصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة بالعريش

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما وأصيبت 4 فتيات آخريات بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العريش، وتم نقل الجثتين والمصابات إلى المستشفي. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم«548 س.و.د- ملاكي مصر» إثر انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف الجانبي لشارع البحر في منطقة ظلال النخيل، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
انهيار- العقار (2)

6 مصابين في سقوط شرفة عقار بروض الفرج

أصيب 6 أشخاص إثر سقوط شرفة شقة سكنية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن سقوط شرفة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مدعومين بلجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
تسمم

بسبب «المحشي».. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بال تسمم، عقب تناولهم وجبة "محشي" داخل منزلهم، فى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات عن استقبال مستشفى دمنهور كل من "سحر.ش.ع"، (40 عاما)، "محمد.ا.ش"، (15 عاما)، "مروان.ا.ش"، (6 أعوام)، "مؤمن.ا.ش"، (5 سنوات)، "طارق.ع.ع"، (7 سنوات)، يقيمون في مركز أبو حمص، مصابين بال تسمم.
اقرأ المزيد من الأخبار
انقلاب ميكروباص

مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص يحمل طلاب طب بحلوان

شهد طريق الكريمات قرب منطقة حلوان انقلاب سيارة ميكروباص، يستقلها طلاب بكلية الطب بجامعة المنيا، مما تسبب فى مصرع طالبتين والسائق وإصابة 10 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى حلوان باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، علاوة على نقل جثماني المتوفيتين إلى مشرحة المستشفى، وانتقل إلى مكان الحادث رجال المرور والنجدة، لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور لمنع التكدس، فيما تم نشر تعزيزات أمنية للرقابة على التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق السريعة.
انقلاب ميكروباص في ترعة

15 مصابا إثر سقوط ميكروباص بترعة في قنا

أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة "ألشيخ عيسى" بمركز دشنا في محافظة قنا، اليوم الخميس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب قب مصرعهم غرقا، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ودفعت إدارتا الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن قنا بالمعدات اللازمة؛ لانتشال السيارة، وإجراء مسح بمكان الحادث؛ للتحقق من استخراج أي راكب عالق، وشكل ضباط البحث الجنائي فريق بحث للوقوف على أسباب الحادث.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

انقلبت سيارة ملاكي في ترعة الهمامية بمركز البداري في أسيوط، ما تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينهم أطفال، وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد عماد نواوة، مأمور مركز البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بطريق أسيوط سوهاج الشرقي أمام قرية الهمامية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة والسائق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]