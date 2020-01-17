مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق قرية بُصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة السرعة الزائدة والشبورة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان العام. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد كبير من الركاب، وذلك بطريق" أسيوط - البداري" الزراعى، ووقوع متوفين، ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية والإسعاف، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين صحة البلاغ.وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، ونتيجة للسرعة الزائدة انقلبت على الطريق نظرا للشبورة، والسرعة الزائدة، ولم يستطع قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى