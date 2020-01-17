رياضة

زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
محمد زيدان
محمد زيدان
كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
وأكد زيدان أن محمد صلاح يسخر حياته بالكامل من أجل كرة القدم التي يتعامل معها باحترافية كاملة، مضيفًا: "لو كنت أكثر تركيزاً في كرة القدم والتدريبات وعشت الحياة الاحترافية، لحققت ما حققه صلاح، لكنني افتقدت هذه الأشياء، وصلاح يركز في كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وميسي، البعض يقول أن قدراتي الفنية أفضل
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تركي-آل-الشيخ

أسامة خليل: الأهلي والزمالك فشلا في استثمار أموال تركي آل الشيخ

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن الأهلي أو الزمالك لم يحسنوا التصرف تجاه تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
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أسامة خليل: لا يوجد تسويق أو إدارة رياضية في مصر

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مجالس إدارات الأندية في العصر الحالي تطمح فقط في الجلوس على كرسي رئاسة النادي فقط دون النظر لمصالح النادي أو كيفية تطوير النادي سواء اجتماعيا ورياضيا والاستعانة بأسس التسويق. وقال خليل خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، إنه على سبيل المثال نادي وادي دجلة هو عبارة عن مجموعة أندية اجتماعية مستغلة اسمها بشكل جيد ومصدر دخل قوي. وتابع:" الأهلي على سبيل اسم عظيم، إذا فتح أي فرع في أي محافظة، سيكون مصدر دخل للنادي، فرع الأهلي بالشيخ زايد في وقت من الأوقات كان رئة لفريق الكرة.
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رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد الأفضل

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا، لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، وذلك حسبما أفاد لمجلة "بانينكا". وقال رونالدينيو: "عندما وصلت لبرشلونة كان طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا، ولقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، سارت الأمور بشكل سريع، ولقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".
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إكرامي يعلق على غياب صلاح عن حفل الأفضل بأفريقيا

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إن عتاب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول على عدم حضور حفل اختيار الأفضل في إفريقيا 2019 والمقام في الغردقة مقبول، كما أنه تمنى حضوره تفاديًا للغط الذي يخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم. ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "عدم حضور نجم عالمي، حفل لن يتم تتويجه فيه، حتى لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، وحدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".
محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.
فينجر

فينجر: صلاح وماني يستحقان الأفضل في إفريقيا

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، أنه من الصعب اختيار واحد من بين محمد صلاح أو ساديو ماني ليصبح الأفضل في القارة الإفريقية عام 2019، مشيرًا إلى أن اللاعبين المصريين لا ينقصهم إلا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب مباراة الأساطير التي أقيمت في منطقة الأهرامات. وبدأ فينجر حديثه، قائلا: "تواجدي في مصر ليست لأول مرة، دائمًا ما أسعد بأن أكون هنا، تواجدت من قبل هنا لمشاهدة إحدى المباريات عام 1997، إنه لأمر رائع أن أشاهد هؤلاء الأساطير يلعبون كرة القدم من جديد".
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، جاء عن طريق ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن. ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي، وهي الوحيدة التي ستشهد وضع الشعار على قميص الريدز بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.
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