زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

محمد زيدان

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".

وأكد زيدان أن محمد صلاح يسخر حياته بالكامل من أجل كرة القدم التي يتعامل معها باحترافية كاملة، مضيفًا: "لو كنت أكثر تركيزاً في كرة القدم والتدريبات وعشت الحياة الاحترافية، لحققت ما حققه صلاح، لكنني افتقدت هذه الأشياء، وصلاح يركز في كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وميسي، البعض يقول أن قدراتي الفنية أفضل

وأكد زيدان أن محمد صلاح يسخر حياته بالكامل من أجل كرة القدم التي يتعامل معها باحترافية كاملة، مضيفًا: "لو كنت أكثر تركيزاً في كرة القدم والتدريبات وعشت الحياة الاحترافية، لحققت ما حققه صلاح، لكنني افتقدت هذه الأشياء، وصلاح يركز في كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وميسي، البعض يقول أن قدراتي الفنية أفضل من صلاح 100 مرة، لكنه أكثر تركيزاً واحترافية".



وفي سياق آخر، أشار محمد زيدان إلى أن محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، كان من الممكن أن يصل لما وصل له محمد صلاح في أوروبا إذا أُتيحت له فرصة للاحتراف، قائلآ: "أبو تريكة أيضاً لو حصل على فرصة صلاح لحقق إنجازاً مماثلاً له عالمياً، الحياة الاحترافية التي يعيشها صلاح واهتمامه بالتدريبات وببناء العضلات هي ما يميزه".

