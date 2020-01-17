الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا خلال 2019

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

الأمم المتحدة

أكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمي لعام 2020، أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا، يقدر بـ5.5% خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% في عام 2020، بفضل التعافي القوي للطلب المحلي وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2020 على الصعيد العالمي رهينة الحد من النزاعات التجارية و حالة عدم اليقين .. متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعاً في نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي.وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سجل أقل معدل نمو سنوي خلال عقد من الزمان، بلغ 3ر2