واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٨ م

براين هوك

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.

وأكد المبعوث أن مقتل قاسم سليمانى قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثورى الإيراني، تعد ضربة للميليشيات الموالية لإيران وستستاعد فى جعل المنطقة أكثر استقرار.

