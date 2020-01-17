نيويورك تايمز: تناقضات بين ترامب وجيشه حول ضحايا الهجوم الإيراني

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

ترامب

سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على تناقض إعلان الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، مع تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إصابة أي أمريكي بأذى في الهجوم الإيراني. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هجوم إيران يوم 8 يناير على قواعد بالقرب من بغداد وإربيل بالعراق كان انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بطائرة بدون طيار بأمر من ترامب.

ونقلت عن تصريح بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان، قوله: "في حين أنه لم يُقتل أي من الجنود الأمريكيين في الهجوم الإيراني في 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم".وأعادت الصحيفة الأمريكية