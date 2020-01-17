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نيويورك تايمز: تناقضات بين ترامب وجيشه حول ضحايا الهجوم الإيراني

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
ترامب
ترامب
سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على تناقض إعلان الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، مع تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إصابة أي أمريكي بأذى في الهجوم الإيراني. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هجوم إيران يوم 8 يناير على قواعد بالقرب من بغداد وإربيل بالعراق كان انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بطائرة بدون طيار بأمر من ترامب.
ونقلت عن تصريح بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان، قوله: "في حين أنه لم يُقتل أي من الجنود الأمريكيين في الهجوم الإيراني في 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم".وأعادت الصحيفة الأمريكية
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احتجاجات إيران

دبلوماسي أمريكي: إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري كين بوك، إن إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط، مؤكدا بأنه علينا أن ندعم الديمقراطية وأي عناصر غير إرهابية في إيران. وأضاف "بوك"، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان شخصا سيئا مسؤولا عن مقتل أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ الخطوة الصحيحة بالتخلص منه، في مقابلة مع قناة "العربية".
براين-هوك

واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.
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رسميًا.. مجلس الشيوخ يبدأ في إجراءات محاكمة ترامب

بدأ مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس. وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر بأغلبية الأصوات أمس، القرار الاتهامي بحق ترامب الذي يتضمن اتهامين ضده، إذ جاء في الاتهام الأول الموجه لترامب هو إساءة استخدام السلطة المتمثلة في السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من السلطات الأوكرانية لحملة إعادة انتخابه من خلال الضغط على كييف للتحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، أقوى منافسي ترامب في سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
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استعدادا لبدء المحاكمة.. إحالة ملف عزل ترامب لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله التي يرتقب أن تبدأ، مطلع الأسبوع المقبل، إذ حظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين، وفقًا لسكاي نيوز.
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العراق

احتجاجًا على القصف.. استدعاء السفير الإيراني بالعراق

قالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته، مضيفه أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران. وكانت مصادر أمنية عراقية، قالت مساء اليوم الخميس، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
احمد -موسى

أحمد موسى: السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين في العراق، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية، والأخيرة أبلغت أمريكا بموعد الضرب. وأضاف موسي، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق جرى بين العراق وأمريكا وإيران قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية في العراق، قائلًا: «السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة التي وجهتها للقواعد الأمريكية في العراق».
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ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
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