الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وضبط (5 قطع سلاح نارى، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 84 قضية تموينية، 396 مخالفة مرورية، تنفيذ 4126 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية، كما تم ضبط (9 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 104 قضايا تموينية، 1110 مخالفات مرورية، تنفيذ 984 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.وفي

وضبط (5 قطع سلاح نارى، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 84 قضية تموينية، 396 مخالفة مرورية، تنفيذ 4126 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية، كما تم ضبط (9 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 104 قضايا تموينية، 1110 مخالفات مرورية، تنفيذ 984 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.



وفي المنيا، شملت الجهود ضبط (22 قطعة سلاح نارى، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 46 قضية تموينية،4021 مخالفة مرورية، تنفيذ 1802 حكم قضائى متنوع)، مقابل ضبط (4 قطع سلاح، 4 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 9 قضايا فى مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية، 35 قضية تموينية، 849 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1003 أحكام قضائية) بنطاق مديرية أمن بنى سويف و3 قطع سلاح وقضية مخدرات بدمياط.



