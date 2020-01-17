جريمة

الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
حملة أمنية
حملة أمنية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
وضبط (5 قطع سلاح نارى، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 84 قضية تموينية، 396 مخالفة مرورية، تنفيذ 4126 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية، كما تم ضبط (9 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 104 قضايا تموينية، 1110 مخالفات مرورية، تنفيذ 984 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.وفي
اقرأ المزيد
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع سيدة وطفلها وإصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة بالعريش

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما وأصيبت 4 فتيات آخريات بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العريش، وتم نقل الجثتين والمصابات إلى المستشفي. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم«548 س.و.د- ملاكي مصر» إثر انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف الجانبي لشارع البحر في منطقة ظلال النخيل، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
انهيار- العقار (2)

6 مصابين في سقوط شرفة عقار بروض الفرج

أصيب 6 أشخاص إثر سقوط شرفة شقة سكنية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن سقوط شرفة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مدعومين بلجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة.
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق قرية بُصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة السرعة الزائدة والشبورة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان العام. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد كبير من الركاب، وذلك بطريق" أسيوط - البداري" الزراعى، ووقوع متوفين، ومصابين.
تسمم

بسبب «المحشي».. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بال تسمم، عقب تناولهم وجبة "محشي" داخل منزلهم، فى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات عن استقبال مستشفى دمنهور كل من "سحر.ش.ع"، (40 عاما)، "محمد.ا.ش"، (15 عاما)، "مروان.ا.ش"، (6 أعوام)، "مؤمن.ا.ش"، (5 سنوات)، "طارق.ع.ع"، (7 سنوات)، يقيمون في مركز أبو حمص، مصابين بال تسمم.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

الشرطة تطارد عناصر إجرامية في 4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا فى مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية، 33 قضية تموينية، 861 مخالفة مرورية، وتنفيذ 801 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن بنى سويف.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]