رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد الأفضل

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

رونالدينيو

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا، لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، وذلك حسبما أفاد لمجلة "بانينكا". وقال رونالدينيو: "عندما وصلت لبرشلونة كان طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا، ولقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، سارت الأمور بشكل سريع، ولقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".

وأضاف: "من الرائع أن ترى شخصا قريبا منك ومن ثم يغزو العالم، كنا قريبين للغاية وتعلمنا الكثير، علمني اللغة الإسبانية وعلمته البرتغالية، لكن في كرة القدم كنا نفهم بعضنا البعض بشكل ممتاز، وكنت أشعر بالدهشة لما يملكه من هدوء، وهو ما أحبه في ميسي، لم يدخل في أي مشكلة، دائما مع عائلته وهم الأقرب له".وأكمل:

وأضاف: "من الرائع أن ترى شخصا قريبا منك ومن ثم يغزو العالم، كنا قريبين للغاية وتعلمنا الكثير، علمني اللغة الإسبانية وعلمته البرتغالية، لكن في كرة القدم كنا نفهم بعضنا البعض بشكل ممتاز، وكنت أشعر بالدهشة لما يملكه من هدوء، وهو ما أحبه في ميسي، لم يدخل في أي مشكلة، دائما مع عائلته وهم الأقرب له".



وأكمل: "ميسي لديه كل شيء، لم يحتج أي شيء مني، ومنذ المباراة الأولى، كان الأمر مرتبط بالسعادة، وهناك العديد من الذكريات، وعندما أتيت انتظرني العديد من المشجعين في الملعب".



وتطرق للحديث عن فرانك ريكارد، قائلآ: "كان مدربا رائعا وهادئا وأفضل من عملت معه، وكان يعرف كل شيء لأنه لعب في أعلى مستوى، وهو ما سهّل الأمور علينا، وأعطاني الكثير من الحرية لألعب بطريقتي، عندما لا نمتلك الكرة كان علينا واجبات، لكن عندما نمتلكها فلدينا الحرية الكاملة".



