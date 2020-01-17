جريمة

6 مصابين في سقوط شرفة عقار بروض الفرج

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
أصيب 6 أشخاص إثر سقوط شرفة شقة سكنية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن سقوط شرفة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مدعومين بلجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لقعار سكني بروض الفرج.وانتقل الدكتور حسام الدين فوزى نائب محفظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع سيدة وطفلها وإصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة بالعريش

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما وأصيبت 4 فتيات آخريات بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العريش، وتم نقل الجثتين والمصابات إلى المستشفي. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم«548 س.و.د- ملاكي مصر» إثر انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف الجانبي لشارع البحر في منطقة ظلال النخيل، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق قرية بُصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة السرعة الزائدة والشبورة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان العام. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد كبير من الركاب، وذلك بطريق" أسيوط - البداري" الزراعى، ووقوع متوفين، ومصابين.
تسمم

بسبب «المحشي».. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بال تسمم، عقب تناولهم وجبة "محشي" داخل منزلهم، فى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات عن استقبال مستشفى دمنهور كل من "سحر.ش.ع"، (40 عاما)، "محمد.ا.ش"، (15 عاما)، "مروان.ا.ش"، (6 أعوام)، "مؤمن.ا.ش"، (5 سنوات)، "طارق.ع.ع"، (7 سنوات)، يقيمون في مركز أبو حمص، مصابين بال تسمم.
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سرقة-خزنة-فلوس

الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
سقوط-أسانسير

إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد عقار في القاهرة الجديدة

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدراة الحماية المدنية الأمر الذي ظهر جليا بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتحديدا تعطل مصعد كهربائي وبداخله محتجزين، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تستلزم مساعدة أجهزة الأمن
اشارة-مرور (2)

انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة دون حوادث تصادم

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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