6 مصابين في سقوط شرفة عقار بروض الفرج

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

انهيار عقار - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص إثر سقوط شرفة شقة سكنية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن سقوط شرفة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مدعومين بلجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لقعار سكني بروض الفرج.وانتقل الدكتور حسام الدين فوزى نائب محفظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة