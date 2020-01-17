رياضة

أسامة خليل: لا يوجد تسويق أو إدارة رياضية في مصر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م
أسامة خليل
أسامة خليل
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مجالس إدارات الأندية في العصر الحالي تطمح فقط في الجلوس على كرسي رئاسة النادي فقط دون النظر لمصالح النادي أو كيفية تطوير النادي سواء اجتماعيا ورياضيا والاستعانة بأسس التسويق. وقال خليل خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، إنه على سبيل المثال نادي وادي دجلة هو عبارة عن مجموعة أندية اجتماعية مستغلة اسمها بشكل جيد ومصدر دخل قوي. وتابع:" الأهلي على سبيل اسم عظيم، إذا فتح أي فرع في أي محافظة، سيكون مصدر دخل للنادي، فرع الأهلي بالشيخ زايد في وقت من الأوقات كان رئة لفريق الكرة.
وواصل: "لا يوجد إدارة تسويق في مصر على الإطلاق، الإدارة تذهب للتعاقد مع لاعب بـ2 مليون يورو، لكنك لم تسوق اللاعبين الحاليين بالفريق ولا تستطيع فعل ذلك". وأضاف: "وليد أزارو تلقى عرض ضخم العام الماضي، وتم رفض العرض بل وتم تجديد التعاقد مع المهاجم المغربي، لكن الآن تم الاكتشاف فجأة أنه مهاجم لا يصلح للأهلي". وتابع:
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تركي-آل-الشيخ

أسامة خليل: الأهلي والزمالك فشلا في استثمار أموال تركي آل الشيخ

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن الأهلي أو الزمالك لم يحسنوا التصرف تجاه تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
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رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد الأفضل

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا، لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، وذلك حسبما أفاد لمجلة "بانينكا". وقال رونالدينيو: "عندما وصلت لبرشلونة كان طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا، ولقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، سارت الأمور بشكل سريع، ولقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".
محمد-زيدان (7)

زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
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الأهلى- وطنطا (3)

كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري وقمة الدوري

اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. ? وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي.
كهربا

الزمالك يشكو كهربا للجبلاية ويتهمه بالهروب

علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميًا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلى الجديد، يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم القلعة البيضاء، إلى جانب التعاقد مع المارد الأحمر، كما تضمن الخطاب المرسل من أبناء ميت عقبة ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع نادي القرن الإفريقي. وكان قد أنهى مسؤولو النادي الأهلي، أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، أحدث صفقات الفريق الشتوية، بعد أن تلقى الأحمر بطاقته الدولية من ناديه السابق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق مصر في الدوري

يخوض الاهلي مواجهة اليوم الأحد، أمام نظيره فريق مصر، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويبحث المارد الأحمر في مواجهة اليوم عن الإنتصار العاشر له على التوالي في الدوري، حيث لم يذثق طعم الخسارة حتى الآن . بينما على الجانب الأخر يبحث فريق عن مفاجآة في مباراة اليوم بتحقيق فوز ثالث له في الدوري، وسبق لـ مصر أن حقق مفاجأة خلال الموسم الجاري بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، وهو ما يخشى الأهلي تكراره خلال مواجهة اليوم .
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