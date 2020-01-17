أسامة خليل: لا يوجد تسويق أو إدارة رياضية في مصر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م

أسامة خليل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مجالس إدارات الأندية في العصر الحالي تطمح فقط في الجلوس على كرسي رئاسة النادي فقط دون النظر لمصالح النادي أو كيفية تطوير النادي سواء اجتماعيا ورياضيا والاستعانة بأسس التسويق. وقال خليل خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، إنه على سبيل المثال نادي وادي دجلة هو عبارة عن مجموعة أندية اجتماعية مستغلة اسمها بشكل جيد ومصدر دخل قوي. وتابع:" الأهلي على سبيل اسم عظيم، إذا فتح أي فرع في أي محافظة، سيكون مصدر دخل للنادي، فرع الأهلي بالشيخ زايد في وقت من الأوقات كان رئة لفريق الكرة.

وواصل: "لا يوجد إدارة تسويق في مصر على الإطلاق، الإدارة تذهب للتعاقد مع لاعب بـ2 مليون يورو، لكنك لم تسوق اللاعبين الحاليين بالفريق ولا تستطيع فعل ذلك". وأضاف: "وليد أزارو تلقى عرض ضخم العام الماضي، وتم رفض العرض بل وتم تجديد التعاقد مع المهاجم المغربي، لكن الآن تم الاكتشاف فجأة أنه مهاجم لا يصلح للأهلي". وتابع: