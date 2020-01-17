مصرع سيدة وطفلها وإصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة بالعريش

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما وأصيبت 4 فتيات آخريات بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العريش، وتم نقل الجثتين والمصابات إلى المستشفي. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم«548 س.و.د- ملاكي مصر» إثر انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف الجانبي لشارع البحر في منطقة ظلال النخيل، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

أسفر الحادث عن مصرع مريم احمد فؤاد، 25 سنة، وطفلها مالك احمد جاسر، سنة واحدة، بجانب إصابة كل من إسراء أحمد فؤاد، 22 سنة، باشتباه كسر بمفصل الحوض، هنا محسن تيسير،21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، آلاء أحمد إسماعيل، 18 سنة، بكسر بالساق اليمنى، وشيماء احمد فؤاد، 18 سنة، باشتباه نزيف بالمخ.تم نقل الجثتين