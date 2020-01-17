رياضة

أسامة خليل: الأهلي والزمالك فشلا في استثمار أموال تركي آل الشيخ

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن الأهلي أو الزمالك لم يحسنوا التصرف تجاه تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
وأضاف خليل|، خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، أنه من الطبيعي أن يستقبل أي نادي تبرعات وأتقبل هذا لكن الأهلي والزمالك لم يحسنوا التصرف في هذه التبرعات، متسائلًا: "هل عندما تم إنشاء نادي بيراميدز وتم صرف عليه مبالغ غير متسقة ومبالغ فيها مع الكرة في مصر، هل تحدث أحد على أسس
اقرأ المزيد
اسامة خليل 2

أسامة خليل: لا يوجد تسويق أو إدارة رياضية في مصر

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مجالس إدارات الأندية في العصر الحالي تطمح فقط في الجلوس على كرسي رئاسة النادي فقط دون النظر لمصالح النادي أو كيفية تطوير النادي سواء اجتماعيا ورياضيا والاستعانة بأسس التسويق. وقال خليل خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، إنه على سبيل المثال نادي وادي دجلة هو عبارة عن مجموعة أندية اجتماعية مستغلة اسمها بشكل جيد ومصدر دخل قوي. وتابع:" الأهلي على سبيل اسم عظيم، إذا فتح أي فرع في أي محافظة، سيكون مصدر دخل للنادي، فرع الأهلي بالشيخ زايد في وقت من الأوقات كان رئة لفريق الكرة.
رونالدينيو (2)

رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد الأفضل

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا، لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، وذلك حسبما أفاد لمجلة "بانينكا". وقال رونالدينيو: "عندما وصلت لبرشلونة كان طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا، ولقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، سارت الأمور بشكل سريع، ولقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".
محمد-زيدان (7)

زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
اقرأ المزيد من الأخبار
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (6)

الأهلي يفشل في فك شفرات بلاتينيوم ويتعادل إيجابيًا

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بلاتينوم بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة المجموعة بصفة مؤقتة وبرصيد 7 نقاط، بينما يأتي بعده النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، والهلال برصيد 6، وبلاتينوم برصيد نقطة وحيدة. بدأت المباراة بمحاولة من الجانبين، حتى جاء هدف بلاتينوم في الدقيقة الـ20 بأقدام ساتنلي ناجالا، حيث استلم الأخير الكرة في منطقة العمليات ليسددها في مرمى المارد الأحمر وسط غياب من مدافعي الأهلي.
فايلر (1)

فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

13 قرارًا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]