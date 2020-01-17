أسامة خليل: الأهلي والزمالك فشلا في استثمار أموال تركي آل الشيخ
تحرير:أحمد سعيد
١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م
تركي آل الشيخ
قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن الأهلي أو الزمالك لم يحسنوا التصرف تجاه تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
وأضاف خليل|، خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، أنه من الطبيعي أن يستقبل أي نادي تبرعات وأتقبل هذا لكن الأهلي والزمالك لم يحسنوا التصرف في هذه التبرعات، متسائلًا: "هل عندما تم إنشاء نادي بيراميدز وتم صرف عليه مبالغ غير متسقة ومبالغ فيها مع الكرة في مصر، هل تحدث أحد على أسس
وأضاف خليل|، خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، أنه من الطبيعي أن يستقبل أي نادي تبرعات وأتقبل هذا لكن الأهلي والزمالك لم يحسنوا التصرف في هذه التبرعات، متسائلًا: "هل عندما تم إنشاء نادي بيراميدز وتم صرف عليه مبالغ غير متسقة ومبالغ فيها مع الكرة في مصر، هل تحدث أحد على أسس اللعب المالي النظيف؟.
وواصل: "الجميع سكت ولم يتحدث عن هذه الأسس، وهل هي مناسبة في مصر أم لا، الإعلام أيضًا لم يناقش القضية نهائيًا".
وتابع: "صناعة كرة القدم في مصر مخترقة وليس لها أي قواعد واضحة، ولا يوجد محاسبة من يديرها".