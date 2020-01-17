ممطر شمالًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم 10 15طنطا 10 15دمنهور 11 16الإسكندرية 11 17بلطيم 12 16مطروح 11 15السلوم 09 14سيوة 08 15بورسعيد 12 17دمياط 12 17الزقازيق 10 17الاسماعيلية 10 17السويس 11 18العريش 10 18رفح 11 17رأس سدر 12 19نخل 05 18نويبع 14 19طابا 12 17كاترين

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 15

طنطا 10 15

دمنهور 11 16

الإسكندرية 11 17

بلطيم 12 16

مطروح 11 15

السلوم 09 14

سيوة 08 15

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 17

الاسماعيلية 10 17

السويس 11 18

العريش 10 18

رفح 11 17

رأس سدر 12 19

نخل 05 18

نويبع 14 19

طابا 12 17

كاترين 04 15

الطور 12 18

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 15 21

مرسى علم 15 20

الفيوم 10 17

بنى سويف 10 17

المنيا 09 17

أسيوط 09 17

سوهاج 10 18

قنا 10 19

الأقصر 11 20

أسوان 11 20

أبوسمبل 10 19

الوادى الجديد 10 19

شلاتين 16 24

ابو رماد 15 23

حلايب 18 22

رأس حدربة 17 21







