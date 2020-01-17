فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
الفنانة الراحلة ماجدة
الفنانة الراحلة ماجدة
شيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بحضور عدد كبير من محبي الراحلة. شارك في تشييع الجثمان كل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة دلال عبدالعزيز والفنان رشوان توفيق والفنانة رانيا محمود ياسين. ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحلة ماجدة الصباحي، واجب العزاء في الفقيدة، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم.
كان الموت قد غيب الفنانة ماجدة الصباحي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا إثر أزمة صحية.
ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.
ماجدة الصباحي

بدأت الفن سرًا وأحبها رشدي أباظة.. محطات في حياة ماجدة

ماجدة الصباحي، فنانة من نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، بحثت عن التمثيل منذ صغرها، واشتركت في بطولة فيلم (الناصح) مع المخرج سيف الدين شوكت، ولكن رفض أهلها للأمر جلعها تصور العمل سرا، وسرعان ما اكتشفوا أهلها حقيقة ماتفعله، وحاولوا منعها ولكن صناع الفيلم تدخلوا لينهوا هذا الخلاف، وتم اتفاق على استكمال الفيلم، ومن هنا انطلقت مسيرتها وأشتركت في العديد من الأفلام التى بقيت فى ذاكرة كل محبيها حتى الآن. حياة "ماجدة" لم تكن سهلة فقد مرت بالعديد من الأزمات سواء على المستوى الفني أو الشخصي، واليوم فارقتنا "ماجدة" لتطوي صفحتها نهائيا.
ماجدة الصباحي

غدًا.. تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد الحصري

يشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ظهر غد الجمعة من مسجد الحصري بأكتوبر، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكانت "ماجدة" قد رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.
ماجدة الصباحي

غدًا.. تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد الحصري

يشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ظهر غد الجمعة من مسجد الحصري بأكتوبر، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكانت "ماجدة" قد رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما.
وصول- جثمان- والد -ايهاب- توفيق‎ (1)

«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]