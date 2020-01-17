تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

الفنانة الراحلة ماجدة

شيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بحضور عدد كبير من محبي الراحلة. شارك في تشييع الجثمان كل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة دلال عبدالعزيز والفنان رشوان توفيق والفنانة رانيا محمود ياسين. ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحلة ماجدة الصباحي، واجب العزاء في الفقيدة، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم.

كان الموت قد غيب الفنانة ماجدة الصباحي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا إثر أزمة صحية.

