الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في إدلب السورية

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

الأمم المتحدة

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين". وقالت باشليه في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".