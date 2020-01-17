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الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في إدلب السورية

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين". وقالت باشليه في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".

كانت الأمم المتحدة، قد أشارت في وقت سابق إلى أن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر، لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا، جراء القتال في محافظة إدلب.


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مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

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قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

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مقتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

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