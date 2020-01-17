عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

عبد العال

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.

وأوضح عبدالعال خلال مداخلات أثناء الاجتماع، أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفاً ومرئيا في كثير من الأماكن في العالم، مؤكداً أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون له موقف من ذلك.ونبه إلى وجود تخوف مشروع من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعده بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها حالة