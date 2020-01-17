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عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
عبد العال
عبد العال
حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
وأوضح عبدالعال خلال مداخلات أثناء الاجتماع، أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفاً ومرئيا في كثير من الأماكن في العالم، مؤكداً أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون له موقف من ذلك.ونبه إلى وجود تخوف مشروع من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعده بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها حالة
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

يجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية لمحافظة الإسكندرية، قادما من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك لترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بمقر المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة ويشاركه فى الصلاة كل من القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الآنبا بافلى اسقف كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام وذلك بحضور الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي وبحضور الشعب القبطي فى المحافظة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

ممطر شمالًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-الزملوط

285 مليون جنيه لحفر وتشغيل آبار بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أعلنت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروعات بـ285 مليون جنيه تشمل تشغيل آبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية، حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن 25 يناير 2020 عيد الشرطة، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003. وقال سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني: اكتمال منظومة كارت الفلاح يدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح بمحافظتين جديدتين بعد بورسعيد والغربية، يساهم في دعم القطاع الزراعي والفلاحين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وهو أحد آليات خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح أن الكارت يضمن حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
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رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلماني: مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون الإدارة المحلية

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة المصرية.
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