الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

البابا تواضروس

يجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية لمحافظة الإسكندرية، قادما من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك لترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بمقر المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة ويشاركه فى الصلاة كل من القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الآنبا بافلى اسقف كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام وذلك بحضور الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي وبحضور الشعب القبطي فى المحافظة.

قال القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، إن البابا تواضروس سيترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بينما يتسقبل المهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية والشعبية بقاعة الضيوف بالمقر البابوي بالإسكندرية.وأوضح، أنه من المقرر ان يترأس البابا تواضروس صلاة " اللقان" التى يؤديها الأقباط 3 مرات سنوياً الاولى