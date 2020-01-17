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الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
يجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية لمحافظة الإسكندرية، قادما من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك لترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بمقر المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة ويشاركه فى الصلاة كل من القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الآنبا بافلى اسقف كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام وذلك بحضور الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي وبحضور الشعب القبطي فى المحافظة.
قال القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، إن البابا تواضروس سيترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بينما يتسقبل المهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية والشعبية  بقاعة الضيوف بالمقر البابوي بالإسكندرية.وأوضح، أنه من المقرر ان يترأس البابا تواضروس صلاة " اللقان" التى يؤديها الأقباط 3 مرات سنوياً  الاولى
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

ممطر شمالًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-الزملوط

285 مليون جنيه لحفر وتشغيل آبار بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أعلنت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروعات بـ285 مليون جنيه تشمل تشغيل آبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية، حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن 25 يناير 2020 عيد الشرطة، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003. وقال سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
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جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر

قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إنه تم الإفراج عن 10 آلاف و950 سيارة ركوب «ملاكي»، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغ 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم الخميس، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
خمور

تؤدي للموت.. سموم الإسكندرية يُحذر من تناول الخمور في رأس السنة

أصدر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيه المواطنين من تناول الخمور خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وضرورة التوقف عن تناول هذه الخمور، إذ ذكر البيان الصادر عن المركز، أنه يجب عدم تناول الخمور تفاديًا لأنواع الخمور المغشوشة المخلوطة بالكحول الميثيلي أو السبرتو الأحمر، موضحًا أن تناول هذا النوع من الخمور يتسبب في أضرار خطيرة بداية من حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فورين بالإضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
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