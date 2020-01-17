رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

تركي الفيصل

قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها". وأضاف تركي الفيصل وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.

وأوضح أَن الهجمات على ناقلات النفط التي بلغت ذروتها بالهجوم على منشآت (أرامكو)، لم تجد أي رد، واستدرك "كان مقتل سليماني دعوة للحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية للاستيقاظ، وأنه لا يمكنهم النجاة من عواقب هذه الاستفزازات"، لافتا إلى أن القيادة الإيرانية لديها أجندة ومشروعا هذا المشروع هو أن تكون الممثل