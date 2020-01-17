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رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
تركي الفيصل
تركي الفيصل
قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها". وأضاف تركي الفيصل وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.
وأوضح أَن الهجمات على ناقلات النفط التي بلغت ذروتها بالهجوم على منشآت (أرامكو)، لم تجد أي رد، واستدرك "كان مقتل سليماني دعوة للحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية للاستيقاظ، وأنه لا يمكنهم النجاة من عواقب هذه الاستفزازات"، لافتا إلى أن القيادة الإيرانية لديها أجندة ومشروعا هذا المشروع هو أن تكون الممثل
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البرلمان-التونسى

برلماني تونسي: تركيا تجر المنطقة للحرب.. وزيارة الغنوشي لأنقرة خطر علينا

أكد النائب بالبرلمان التونسي منجي الرحوي، أن زيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إلى أنقرة خطر على أمن تونس، مشيرا إلى أن تركيا تجر المنطقة إلى حرب، وأن الغنوشي تورط في هذا بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الرحوي في مقابلة مع قناة "العربية" بثتها اليوم الجمعة، أن مسألة إزاحة الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتا إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

إجراء انتقاميا.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة بعدة صواريخ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق شمال قطاع غزة، مستهدف مواقع الفصائل الفلسطينية، وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ، كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات شمالي شرق سوريا، مضيفة أن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلو مترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم.
الفريق-جمال-عبد-المجيد

تعيين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة بالسودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد خلفا له، بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز، إذ قال المجلس، إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
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وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
دونالد ترامب

ترامب: قتل «قاسم سليماني» أنقذ الكثير من الأرواح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران، مشيرًا إلى أنه يريد من العراق أن يقوم بضمان أمنه بنفسه، إذ قال ترامب: «إنه سيدرس فرض العقوبات ضد بغداد، فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام». وعن اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني: أضاف الرئيس الأمريكي: «أن الولايات المتحدة كانت تتابع الجنرال الإيراني منذ فترة طويلة، وإنه كان يخطط لـ«هجوم كبير»، وفقًا لروسيا اليوم.
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
قاسم-سليمانى

50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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