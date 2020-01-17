رئيس «الرقابة المالية»: مصر حققت نجاحات كبيرة في التنمية المستدامة

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م

محمد عمران

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة المصرية للرقابة المالية أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات؛ لا سيما في الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق المساواة. وقال عمران خلال كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، في الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني لمؤتمر التنمية المستدامة الأول الذي تنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالأقصر، إن مصر حققت نجاحا كبيرا في مجالات الشراكة والاستثمار وخلق فرص العمل للشباب وزيادة البنية التحتية، كما قامت بإشراك الشباب في العملية السياسية وصنع القرار وهو ما يمثل أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة.

ودعا عمران، المؤسسات المالية الكبرى وشركات التأمين إلى مراجعة دورها في المجتمع وخلق الأسواق وفرص العمل وتقديم المساعدات وتنفيذ الالتزام الأخلاقي الواجب عليها فيما يتعلق بموضوع الشراكة المجتمعية تجاه المجتمع الذي تعيش فيه للعمل على مواجهة المشاكل الاجتماعية التي قد تعيق الاستقرار والتنمية، لافتا إلى