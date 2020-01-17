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رئيس «الرقابة المالية»: مصر حققت نجاحات كبيرة في التنمية المستدامة

تحرير:التحرير ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م
محمد عمران
محمد عمران
أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة المصرية للرقابة المالية أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات؛ لا سيما في الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق المساواة. وقال عمران خلال كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، في الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني لمؤتمر التنمية المستدامة الأول الذي تنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالأقصر، إن مصر حققت نجاحا كبيرا في مجالات الشراكة والاستثمار وخلق فرص العمل للشباب وزيادة البنية التحتية، كما قامت بإشراك الشباب في العملية السياسية وصنع القرار وهو ما يمثل أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا عمران، المؤسسات المالية الكبرى وشركات التأمين إلى مراجعة دورها في المجتمع وخلق الأسواق وفرص العمل وتقديم المساعدات وتنفيذ الالتزام الأخلاقي الواجب عليها فيما يتعلق بموضوع الشراكة المجتمعية تجاه المجتمع الذي تعيش فيه للعمل على مواجهة المشاكل الاجتماعية التي قد تعيق الاستقرار والتنمية، لافتا إلى
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البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي ينفي تداول عملات مزيفة فئة 200 جنيه

نفى البنك المركزي المصري ما تردد في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه أو أي فئات أخرى، مشددا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، موضحا في بيان مساء اليوم الخميس، أن جميع مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، إذ يحرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

10 شركات جديدة تطلب الاستثمار في السوق المصرية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.
الدولار-مقابل-الجنيه

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.90 جنيه، مقابل 15.93 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.
الغاز

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

مصر تشهد أول إصدار من السندات الخضراء خلال 2020

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسئولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراء، تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر، يضع أمام المستثمرين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها. وقال عمران، إن مقترح الهيئة لإنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبني أساس مشترك بين الدولة والمستثمر في الفرص الاستثمارية في نطاق الاقتصاد الأخضر.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

940 مليار جنيه حجم الاستثمار الموجه للبنية الأساسية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم خلال عام 2018-2019 تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، وتجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.
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