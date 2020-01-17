جريمة

«مات الجدع».. ملابسات مصرع مالك كافيه في الدقهلية

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
كشفت أجهزة الأمن ملابسات وفاة مالك كافيتريا بعدما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بحدوث مصادمة ومتوفى ببندر طلخا، وتبين أنه أثناء سير مُدرسة بالشارع المشار إليه قام شخص مجهول يستقل "توك توك" بدون لوحات معدنية، بخطف حقيبة يدها، وحال مشاهدة مالك كافيتريا للواقعة لاحق مركبة "التوك توك" الذى يستقله الجناه قائداً دراجة نارية "ملكه" إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، مما أدى لوفاته وفر قائد السيارة هارباً.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى واقعة خطف الحقيبة وهم (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا)، وتحديد السيارة مرتكبة واقعة التصادم وقائدها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما
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مصرع سيدة وطفلها وإصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة بالعريش

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما وأصيبت 4 فتيات آخريات بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العريش، وتم نقل الجثتين والمصابات إلى المستشفي. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم«548 س.و.د- ملاكي مصر» إثر انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف الجانبي لشارع البحر في منطقة ظلال النخيل، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
انهيار- العقار (2)

6 مصابين في سقوط شرفة عقار بروض الفرج

أصيب 6 أشخاص إثر سقوط شرفة شقة سكنية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن سقوط شرفة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مدعومين بلجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة.
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الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق قرية بُصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة السرعة الزائدة والشبورة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان العام. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد كبير من الركاب، وذلك بطريق" أسيوط - البداري" الزراعى، ووقوع متوفين، ومصابين.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
جثة (5)

«الشهم والأندال».. مصرع شاب طارد لصوص أثناء سرقة سيدة بالدقهلية

وقف "محمد" يمارس عمله بـ"الكافتيريا"، لم يقطع لحظات إنشغاله بالعمل سوى صوت لسيدة تثتغيث بالمارة من شابين يستقلان «توكتوك» خطفا حقيبة يدها من أمام شارع العوضي بطلخا، ما دعاه لإستقلال "موتوسيكل"، ومطاردة الشابين، إلا أنه لقي مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مركز طلخا، يفيد بمصرع شاب يدعى «محمد العزيزي»، 31 عاما، مقيم ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، إثر دهس سيارة له أثناء مطاردة لصوص سرقوا حقيبة من إحدى السيدات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن القاهرة يداهم أوكار السلاح والكيف في المطرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط الخارجين على القانون وحائزى ومتجرى الأسلحة النارية "غير المرخصة"، وحائزى ومتجرى المواد المخدرة، والهاربين من السجون والأحكام القضائية، الامر الذي ترجمه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، بشن حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
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