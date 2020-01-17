«مات الجدع».. ملابسات مصرع مالك كافيه في الدقهلية

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م

ضبط متهم - تعبيرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات وفاة مالك كافيتريا بعدما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بحدوث مصادمة ومتوفى ببندر طلخا، وتبين أنه أثناء سير مُدرسة بالشارع المشار إليه قام شخص مجهول يستقل "توك توك" بدون لوحات معدنية، بخطف حقيبة يدها، وحال مشاهدة مالك كافيتريا للواقعة لاحق مركبة "التوك توك" الذى يستقله الجناه قائداً دراجة نارية "ملكه" إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، مما أدى لوفاته وفر قائد السيارة هارباً.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى واقعة خطف الحقيبة وهم (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا)، وتحديد السيارة مرتكبة واقعة التصادم وقائدها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى واقعة خطف الحقيبة وهم (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا)، وتحديد السيارة مرتكبة واقعة التصادم وقائدها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحلى إقامتهما والأماكن التى يترددان عليها والمحتمل اختبائهما بها حيث أسفرت الجهود عن ضبط أحدهما.



بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه واقعة خطف حقيبة المدرسة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأنه عقب قيامه والمتهم الهارب بخطف حقيبة يد المجنى عليها شاهد الواقعة المتوفى، فقام بمطاردتهما مستقلاً دراجة نارية وحال اقترابه منهما ومحاولته الإمساك بهما قاما بدفعه حتى يتمكنا من الهرب فاختل توازنه وسقط أرضاً وإصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل.



