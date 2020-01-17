رياضة

يد مصر تُهين كينيا في أمم إفريقيا

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الجمعة، فوزه الثاني بمشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، باكتساح كينيا بنتيجة 44-19 في دور المجموعات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء أيضًا لصالح الفراعنة بنتيجة (21-7)، في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة برادس، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، حصول محسن رمضان الجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد مستواه الجيد، وكان زميله وسام نوار، قد حصل على جائزة رجل المباراة في مباراة غينيا أمس.ويلعب منتخب مصر
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تركي-آل-الشيخ

أسامة خليل: الأهلي والزمالك فشلا في استثمار أموال تركي آل الشيخ

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن الأهلي أو الزمالك لم يحسنوا التصرف تجاه تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
اسامة خليل 2

أسامة خليل: لا يوجد تسويق أو إدارة رياضية في مصر

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مجالس إدارات الأندية في العصر الحالي تطمح فقط في الجلوس على كرسي رئاسة النادي فقط دون النظر لمصالح النادي أو كيفية تطوير النادي سواء اجتماعيا ورياضيا والاستعانة بأسس التسويق. وقال خليل خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، إنه على سبيل المثال نادي وادي دجلة هو عبارة عن مجموعة أندية اجتماعية مستغلة اسمها بشكل جيد ومصدر دخل قوي. وتابع:" الأهلي على سبيل اسم عظيم، إذا فتح أي فرع في أي محافظة، سيكون مصدر دخل للنادي، فرع الأهلي بالشيخ زايد في وقت من الأوقات كان رئة لفريق الكرة.
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رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد الأفضل

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا، لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، وذلك حسبما أفاد لمجلة "بانينكا". وقال رونالدينيو: "عندما وصلت لبرشلونة كان طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا، ولقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، سارت الأمور بشكل سريع، ولقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".
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منتخب مصر لكرة اليد (2)

يد مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

استهل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، بفوز سهل على نظيره الغيني بنتيجة (39-22)، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بمدينة الحمامات، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية

علي الصاوى: فضية «سيرياس أيه» بطعم الذهب

عاد إلي القاهرة علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتية، بعد المشاركة في بطولة (سيرياس أيه) بتشيلي، وحصوله على الميدالية الفضية، وأشار الصاوي إلى أن البطولة بداية جيدة وأن الميدالية الفضية بطعم الذهب، وتمثل له خطوة كبيرة نحو حلمه الأوليمبي وتعطي له دافع معنوي في ظل المنافسة العالمية. علي الصاوى استطاع اقتناص الميدالية الفضية بعد مباريات قوية، مقدماً أداء رائع وتعتبر البطولة من البطولات المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق التصنيف الأوليمبي، وبذلك يقترب خطوة في التصنيف الأوليمبي ليحتل المركز الثاني عالمياً والرابع أوليمبياً.
علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.
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