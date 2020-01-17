يد مصر تُهين كينيا في أمم إفريقيا

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م

منتخب مصر لكرة اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الجمعة، فوزه الثاني بمشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، باكتساح كينيا بنتيجة 44-19 في دور المجموعات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء أيضًا لصالح الفراعنة بنتيجة (21-7)، في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة برادس، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، حصول محسن رمضان الجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد مستواه الجيد، وكان زميله وسام نوار، قد حصل على جائزة رجل المباراة في مباراة غينيا أمس.ويلعب منتخب مصر

وانتهى الشوط الأول من اللقاء أيضًا لصالح الفراعنة بنتيجة (21-7)، في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة برادس، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، حصول محسن رمضان الجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد مستواه الجيد، وكان زميله وسام نوار، قد حصل على جائزة رجل المباراة في مباراة غينيا أمس.



ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية مساء الأحد، علمًا بأن منتخب مصر كان قد استهل مشواره بالفوز على غينيا بنتيجة 39-22، فيما احتسبت نتيجة لقاء الكونغو الديموقراطية أمام كينيا لصالح الأول بنتيجة (20-0) لعدم وصول الأخير لملعب المباراة.



وتقام البطولة مكونة من 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويتم تقسيم المتأهلين إلى ربع النهائي على مجموعتين ويتأهل منهما الأول والثاني لنصف النهائي.

