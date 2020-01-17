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وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا.. و«الأطباء»: لن نترك حقهم

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م
حادث طبيبات المنيا
حادث طبيبات المنيا
أعلنت نقابة الأطباء، وفاة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف, إحدى المصابات بحادث المنيا، متاثرة باصاباتها بنزيف فى المخ، لتلحق بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد وسماح نبيل عوض، وأعربت النقابة في بيان رسمي، اليوم، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكافة شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة لهم، داعية بالشفاء لباقي المصابات.
وذكر مجلس النقابة، أن خبر وفاة الطبيبة الثالثة وصله ظهر اليوم، أثناء انعقاده لمناقشة آثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه، مؤكدا أن النقابة لن تترك حق الطبيبات اللاتي أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف  الإدارى من جانب وزارة الصحة.ووقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، في طريق الكريمات حيث اصطدمت سيارة
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

يجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية لمحافظة الإسكندرية، قادما من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك لترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بمقر المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة ويشاركه فى الصلاة كل من القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الآنبا بافلى اسقف كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام وذلك بحضور الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي وبحضور الشعب القبطي فى المحافظة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

ممطر شمالًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد-الزملوط

285 مليون جنيه لحفر وتشغيل آبار بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أعلنت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروعات بـ285 مليون جنيه تشمل تشغيل آبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية، حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

بسبب النفايات الطبية.. هجوم برلماني على وزارتي الصحة والبيئة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتي الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذي وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.
هالة-زايد

وزير الصحة: تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وحتى صباح اليوم. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الغريرة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
احتجاجات العراق

متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.
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