وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا.. و«الأطباء»: لن نترك حقهم

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م

حادث طبيبات المنيا

أعلنت نقابة الأطباء، وفاة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف, إحدى المصابات بحادث المنيا، متاثرة باصاباتها بنزيف فى المخ، لتلحق بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد وسماح نبيل عوض، وأعربت النقابة في بيان رسمي، اليوم، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكافة شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة لهم، داعية بالشفاء لباقي المصابات.

وذكر مجلس النقابة، أن خبر وفاة الطبيبة الثالثة وصله ظهر اليوم، أثناء انعقاده لمناقشة آثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه، مؤكدا أن النقابة لن تترك حق الطبيبات اللاتي أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف الإدارى من جانب وزارة الصحة.ووقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، في طريق الكريمات حيث اصطدمت سيارة