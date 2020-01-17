وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

الفنان إبراهيم فرح

فارق عالمنا اليوم الجمعة، الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المهندسين عن عمر يناهز 68 عاما، وقالت تجلته سارة، إن والدها توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.. وتعرض فرح مطلع يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، دخل على أثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة جديدة، دخل على إثرها العناية المركزة.

وكان قد تعرض في أغسطس الماضي، أيضا، تعرض لأزمة صحية شديدة، وعانى من مشكلات في الكلى، ونقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وبعدها بأيامٍ استقرت حالته الصحية، وانتقل إلى منزله. ويعد إبراهيم فرح، من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال