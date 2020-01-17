فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
الفنان إبراهيم فرح
الفنان إبراهيم فرح
فارق عالمنا اليوم الجمعة، الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المهندسين عن عمر يناهز 68 عاما، وقالت تجلته سارة، إن والدها توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.. وتعرض فرح مطلع يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، دخل على أثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة جديدة، دخل على إثرها العناية المركزة.
وكان قد تعرض في أغسطس الماضي، أيضا، تعرض لأزمة صحية شديدة، وعانى من مشكلات في الكلى، ونقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وبعدها بأيامٍ استقرت حالته الصحية، وانتقل إلى منزله. ويعد إبراهيم فرح، من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال
اقرأ المزيد
مسرحية ريا وسكينة

«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.
مجدى الهوارى

مجدي الهواري يعلن عن رجوع «3 أيام فى الساحل»

روج المخرج مجدي الهواري لعودة مسرحيته "3 أيام في الساحل"، ونشر صورة لفريق عمل المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "العصابة رجعت، 3 أيام في الساحل، مستينكم يوم الجمعة والسبت 17 و18 يناير". وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها فى جدة، الفترة الماضية، حسب صفحة "كايرو شو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واستُقبل هنيدي وأسرة المسرحية بحفاوة من الجمهور، خلال تلك الرحلة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد أولى الجولات الخارجية لفريق المسرحية، حيث قدموا عروضا على "المسرح العربي"، الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة وتدعو لـ 17 من الفنانين

بعد أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، إذ نشرت صورا بأسماء من أخصتهم بالدعاء من الحرم المكي، على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور". وشملت قائمة الأسماء التي حرصت "مصطفى" على الدعاء لهم: «الراحل هيثم أحمد زكي، ووالده الفنان أحمد زكي، والساحر محمود عبد العزيز، والفنان نور الشريف، ومحسن حلمي، وعزت أبو عوف».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]