كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

تحرير:محمد جمال ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م

يورجن كلوب

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري، أوضح المدرب الألماني مدى تأثر فريقه بقرار إقامة كأس الأمم الأفريقية شتاءً قائلاً : "إقامة البطولة في شهر يناير أمر سيمثل كارثة بالنسبة لنا في ليفربول ". ويضم ليفربول المصري محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصري، وأفضل لاعب أفريقية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري، أوضح المدرب الألماني مدى تأثر فريقه بقرار إقامة كأس الأمم الأفريقية شتاءً قائلاً : "إقامة البطولة في شهر يناير أمر سيمثل كارثة بالنسبة لنا في ليفربول ".

ويضم ليفربول المصري محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصري، وأفضل لاعب أفريقية عامي 2017 و2018 والسنغالي ساديو ماني شريك صلاح في صدارة هدافي بريميرليج في الموسم الماضي، وأفضل لاعب أفريقي في 2019 بالإضافة إلى الغيني نابي كيتا.

ويعتلي ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 61 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، بينما يحتل الشياطين الحمر المركز الـ5 برصيد 34 نقطة .





