رياضة

كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

تحرير:محمد جمال ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٣ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري، أوضح المدرب الألماني مدى تأثر فريقه بقرار إقامة كأس الأمم الأفريقية شتاءً قائلاً : "إقامة البطولة في شهر يناير أمر سيمثل كارثة بالنسبة لنا في ليفربول ". ويضم ليفربول المصري محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصري، وأفضل لاعب أفريقية
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محمد-النني‎

أوزيل: النني أخي الصغير.. ونصحته بالرحيل عن أرسنال

كشف مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الانجليزي، أنه أقنع محمد النني بالانتقال إلى الدوري التركي في بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودة زميله السابق للجانرز من جديد . وقال أوزيل في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس": "لقد أخبرت النني أن الثقافة والطعام مشابهان لمصر للغاية، ولن يعاني من مشاكل على الإطلاق من أجل التأقلم، وحدثته حول أن اللعب بالدوري التركي سيكون جيد للغاية له" . وأكمل النجم الألماني: "أتمنى أن يحصل على فرصة أخرى في أرسنال، هو أخي الصغير، وأحبه للغاية" .
مانشستر-يونايتد (1)

أشلي يونج في إيطاليا تمهيدًا للإنتقال لإنتر ميلان

وصل أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد إلى إيطاليا تمهيدا لإجراء الكشف الطبي للانضمام لـ إنتر ميلان الإيطالي، ومن المتوقع أن يوقع عقده الجديد مع الفريق الإيطالي حتى نهاية 2021. صاحب الـ 34 عاما سيصبح ثالث لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل لإنتر في الفترة الأخيرة بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز . وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، ووشارك يونج في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.
منتخب مصر لكرة اليد (2)

يد مصر تُهين كينيا في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الجمعة، فوزه الثاني بمشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، باكتساح كينيا بنتيجة 44-19 في دور المجموعات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
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يورجن كلوب

كلوب يكشف عن سلاحه لحسم موقعة إييفرتون بالكأس

تتجه الأنظار صوب ملعب الأنفيلد يوم الأحد المقبل، والذي سيحتضن ديربي الميرسيسايد عندما يستقبل ليفربول غريمه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وطالب يورجن كلوب مدرب الريدز، لاعبيه بضرورة تقديم كل ما لديهم، من أجل تخطي تلك القمة المرتقبة، ووسع ليفربول صدارته للدوري، بعد الفوز (2-0) على ضيفه شيفيلد يونايتد أمس الخميس، لكنه فقد لاعب الوسط نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل المباراة، ومع غياب فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وشيردان شاكيري وجويل ماتيب وديان لوفرين تقلصت تشكيلة كلوب بعد فترة مزدحمة من المباريات.
أرسنال

أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في البريميرليج

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا، على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الجانرز رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث عشر، في المقابل بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 31 نقطة وظل في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، ونجح ميكيل أرتيتا أن يحقق أول فوز له وهو على رأس القيادة الفنية للأرسنال، بعد مرور ثلاث مباريات
مانشستر سيتي - أرسنال

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
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