أشلي يونج في إيطاليا تمهيدًا للإنتقال لإنتر ميلان

تحرير:محمد جمال ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٧ م

أشلي يونج بقميص مانشستر يونايتد

وصل أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد إلى إيطاليا تمهيدا لإجراء الكشف الطبي للانضمام لـ إنتر ميلان الإيطالي، ومن المتوقع أن يوقع عقده الجديد مع الفريق الإيطالي حتى نهاية 2021. صاحب الـ 34 عاما سيصبح ثالث لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل لإنتر في الفترة الأخيرة بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز . وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، ووشارك يونج في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.

وخلال 261 مباراة لأشلي مع اليونايتد، سجل يونج 19 هدفا وصنع 43 هدفا وحقق 8 ألقاب، ورفع يونج لقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرة والدوري الأوروبي مرة والدرع الخيرية 3 مرات . #Inter, terminata la prima parte di visite al Coni per Ashley #Young: ora la seconda parte all’Humanitas