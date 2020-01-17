رياضة

أوزيل: النني أخي الصغير.. ونصحته بالرحيل عن أرسنال

تحرير:محمد جمال ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م
النني
النني
كشف مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الانجليزي، أنه أقنع محمد النني بالانتقال إلى الدوري التركي في بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودة زميله السابق للجانرز من جديد . وقال أوزيل في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس": "لقد أخبرت النني أن الثقافة والطعام مشابهان لمصر للغاية، ولن يعاني من مشاكل على الإطلاق من أجل التأقلم، وحدثته حول أن اللعب بالدوري التركي سيكون جيد للغاية له" . وأكمل النجم الألماني: "أتمنى أن يحصل على فرصة أخرى في أرسنال، هو أخي الصغير، وأحبه للغاية" .
وانتقل محمد النني على سبيل الإعارة إلى بشكتاش التركي لمدة عام مع أحقية الفريق في التعاقد معه الصيف المقبل.  ورحل محمد النني عن أرسنال بعدما صرح أوناي إيمري المدير الفني السابق بالفريق في وسائل الإعلام بأن الأفضل له، البحث عن مكان يمنحه فرصة للمشاركة. وربطت بعض التقارير الصحيفة اسم النني بالانتقال
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أشلي يونج في إيطاليا تمهيدًا للإنتقال لإنتر ميلان

وصل أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد إلى إيطاليا تمهيدا لإجراء الكشف الطبي للانضمام لـ إنتر ميلان الإيطالي، ومن المتوقع أن يوقع عقده الجديد مع الفريق الإيطالي حتى نهاية 2021. صاحب الـ 34 عاما سيصبح ثالث لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل لإنتر في الفترة الأخيرة بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز . وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، ووشارك يونج في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.
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كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .
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يد مصر تُهين كينيا في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الجمعة، فوزه الثاني بمشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، باكتساح كينيا بنتيجة 44-19 في دور المجموعات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
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أرسنال

الرياط الصليبي ينهي موسم مدافع آرسنال

تعرض آرسنال لصدمة كبيرة في حملته لتحسين نتائجه الباهتة تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا، بعدما أعلنت إدارة المدفعجية عن تعرض مدافع الفريق كالوم تشامبرز لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور، وذلك عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة،وأصيب تشامبرز في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-1 أمام تشيلسي الأحد الماضي، ووصف آرسنال الجراحة بأنها ناجحة، وشارك تشامبرز في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.
أرسنال

أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في البريميرليج

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا، على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الجانرز رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث عشر، في المقابل بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 31 نقطة وظل في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، ونجح ميكيل أرتيتا أن يحقق أول فوز له وهو على رأس القيادة الفنية للأرسنال، بعد مرور ثلاث مباريات
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
لامبارد‎ (2)

بعد هزيمة آرسنال.. لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي

طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".
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