أوزيل: النني أخي الصغير.. ونصحته بالرحيل عن أرسنال

تحرير:محمد جمال ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م

النني

كشف مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الانجليزي، أنه أقنع محمد النني بالانتقال إلى الدوري التركي في بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودة زميله السابق للجانرز من جديد . وقال أوزيل في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس": "لقد أخبرت النني أن الثقافة والطعام مشابهان لمصر للغاية، ولن يعاني من مشاكل على الإطلاق من أجل التأقلم، وحدثته حول أن اللعب بالدوري التركي سيكون جيد للغاية له" . وأكمل النجم الألماني: "أتمنى أن يحصل على فرصة أخرى في أرسنال، هو أخي الصغير، وأحبه للغاية" .

وانتقل محمد النني على سبيل الإعارة إلى بشكتاش التركي لمدة عام مع أحقية الفريق في التعاقد معه الصيف المقبل. ورحل محمد النني عن أرسنال بعدما صرح أوناي إيمري المدير الفني السابق بالفريق في وسائل الإعلام بأن الأفضل له، البحث عن مكان يمنحه فرصة للمشاركة. وربطت بعض التقارير الصحيفة اسم النني بالانتقال