أمر بهدم مسجد النبي يونس.. القبض على مفتي داعش «البدين» في العراق

١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ م

مفتي داعش - أرشيفية

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على شفاء نعمة المعروف بـ"أبو عبد الباري" مفتي تنظيم داعش الإرهابي، في مداهمة بمدينة الموصل شمالي البلاد، بعد تلقي شرطة نينوي معلومات دقيقة عن مكان اختبائه، وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك"، أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ونشرت الصفحة صورة لمفتي التنظيم الإرهابي أخفت فيه ملامحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من صور "أبو عبد الباري"، منها صورة أثناء اعتقاله على أيدي قوات سوات التابعة للشرطة العراقية، وتبين صورة أخرى حجم سمنة المفتي الداعشي، بسحب سكاي نيوز.وتقول السلطات العراقية إن مفتي داعش كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من مساجد الموصل، مشيرة إلى إنه معروف بخطبه التي