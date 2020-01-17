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إطلاق نار وقتلى.. صدامات بين المحتجين والأمن بالعراق

تحرير:وكالات ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وقعت مساء اليوم، الجمعة، صدامات بين القوات الأمنية العراقية ومحتجين وسط بغداد، إذ ذكر محتجون، أن الصدامات وقعت على جسر السنك القريب من ساحة التحرير، على بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية، مضيفين أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين، مشيرين إلى وقوع قتلى بين المتظاهرين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وفي وقت سابق، أصيب 10 متظاهرين عراقيين في مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق.
وأحرق المحتجون مكتب النائب حامد الموسوي، ومقر منظمة بدر، في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، حيث جاءت الاشتباكات بعد استئناف الاحتجاجات في كربلاء الجمعة الماضي. وطالب المحتجون بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة. واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق
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احتجاجات لبنان

«لن ندفع الثمن».. إصابة 75 متظاهرا في لبنان جراء الاشتباكات مع الأمن

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 متظاهرا، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في بيروت بمحيط البرلمان وسط بيروت، حيث تعرضت قوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة، إذ ألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما ألقو الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي. واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة، يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.
احتجاجات لبنان

الأزمة تشتعل من جديد.. اشتباكات بين الأمن اللبناني والمحتجين

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، إذ استخدمت القوات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، حيث جاء رد فعل المحتجين جاء برشق قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، حتى الآن، بحسب سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل. وذكرت وكالة فرانس برس أنها وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.
قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين: اعتقال الاحتلال للطفل زيد ياسين خرق للقانون الدولي

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية أسهم انتقاداتها بشدة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعدما قامت باعتقال الطفل زيد ياسين، البالغ من العمر 10 سنوات فقط، بالقرب من الجدار العازل، في انتهاك صريح لكل الأعراف والقيم الإنسانية والدولية. وقال بيان صادر عن الوزارة "في سقطة أخلاقية جديدة وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل زيد ياسين (عشر سنوات) من قرية عانين غرب جنين أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري، وأخضعته للتحقيق الميداني قبل أن تخلي سبيله، في أبشع وأوضح صورة لجيش الاحتلال الذي يتبجح قادته زورا وبهتانا في أخلاقياته، وهو يطارد ويلاحق الأطفال والفتية الفلسطينيين ليعتقلهم تارة، ويرهبهم ويحطم نفسياتهم إلا لم يكن قتلهم تارة أخرى".
احتجاجات العراق

قتيل و15 مصابًا نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالعراق

لقي متظاهرًا مصرعه، بينما أصيب 15 آخرون بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، نتيجة إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، حيث وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط بغداد، فيما ذكر شهود عيان، أن «الصدامات حدثت بالقرب من جسر السنك وعلى بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية»، وأضافوا، أن «القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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احتجاجات العراق

قتيل و15 مصابًا نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالعراق

لقي متظاهرًا مصرعه، بينما أصيب 15 آخرون بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، نتيجة إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، حيث وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط بغداد، فيما ذكر شهود عيان، أن «الصدامات حدثت بالقرب من جسر السنك وعلى بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية»، وأضافوا، أن «القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
حرائق في العراق

إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قصف بالعراق

تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الأحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية، إذ يعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد? تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا. وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.
انفجار-فى-العراق

«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء أمس، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
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