سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إطلاق نار وقتلى.. صدمات بين المحتجين والأمن بالعراق

تحرير:وكالات ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وقعت مساء اليوم الجمعة، صدامات بين القوات الأمنية العراقية ومحتجين وسط بغداد، إذ ذكر محتجون، أن الصدامات وقعت على جسر السنك القريب من ساحة التحرير، على بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية، مضيفين أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين، مشيرين إلى وقوع قتلى بين المتظاهرين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وفي وقت سابق، أصيب 10 متظاهرين عراقيين في مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق.
وأحرق المحتجون مكتب النائب حامد الموسوي، ومقر منظمة بدر، في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، حيث جاءت الاشتباكات بعد استئناف الاحتجاجات في كربلاء الجمعة الماضي. وطالبوا المحتجين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة. واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق
اقرأ المزيد
مظاهرات-في-الاردن

احتجاجات شعبية أردنية على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

شهدت العاصمة الأردنية عمان احتجاجا شعبيا على اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تنص على توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، إذ قالت وكالة "عمون" الأردنية، أن مسيرة شعبية انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، اليوم الجمعة، للمطالبة باسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي وضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام وادي عربة، حيث رفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعدادا لذلك.
البرلمان-التونسى

برلماني تونسي: تركيا تجر المنطقة للحرب.. وزيارة الغنوشي لأنقرة خطر علينا

أكد النائب بالبرلمان التونسي منجي الرحوي، أن زيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إلى أنقرة خطر على أمن تونس، مشيرا إلى أن تركيا تجر المنطقة إلى حرب، وأن الغنوشي تورط في هذا بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الرحوي في مقابلة مع قناة "العربية" بثتها اليوم الجمعة، أن مسألة إزاحة الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتا إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم.
تركى-الفيصل (1)

رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها". وأضاف تركي الفيصل وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

إجراء انتقاميا.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة بعدة صواريخ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق شمال قطاع غزة، مستهدف مواقع الفصائل الفلسطينية، وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ، كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.
اقرأ المزيد من الأخبار
حرائق في العراق

إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قصف بالعراق

تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الأحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية، إذ يعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد? تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا. وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.
انفجار-فى-العراق

«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء أمس، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
تفجير-ارهابي-في-العراق

إصابات 6 أشخاص في هجوم بمدينة الناصرية العراقية

أصيب 6 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم نفذه مسلحون وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، إذ قالت مصادر، إن مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقت النار على محتجين وأحرقت خيامهم. وأضافت مصادر طبية، أن 6 أشخاص حتى الآن أصيبوا في هجوم ساحة الحبوبي، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن توتر شديد بين متظاهري الناصرية وميليشيات الحشد الشعبي، بعد رفض المحتجين إقامة تشييع رمزي لنائب قائد الميليشيات أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، اللذين قتلا الجمعة قرب مطار بغداد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]