إطلاق نار وقتلى.. صدمات بين المحتجين والأمن بالعراق

تحرير:وكالات ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م

احتجاجات العراق

وقعت مساء اليوم الجمعة، صدامات بين القوات الأمنية العراقية ومحتجين وسط بغداد، إذ ذكر محتجون، أن الصدامات وقعت على جسر السنك القريب من ساحة التحرير، على بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية، مضيفين أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين، مشيرين إلى وقوع قتلى بين المتظاهرين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وفي وقت سابق، أصيب 10 متظاهرين عراقيين في مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق.

وأحرق المحتجون مكتب النائب حامد الموسوي، ومقر منظمة بدر، في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، حيث جاءت الاشتباكات بعد استئناف الاحتجاجات في كربلاء الجمعة الماضي. وطالبوا المحتجين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة. واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق