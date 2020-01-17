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وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

تحرير:محمد فتحي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م
سامح شكري
سامح شكري
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.
وأشار شكري، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، إلى أننا نتجه اتجاه جيد، وعلى الطريق الصحيح، موضحا أنه تم تحديد 6 نقاط تحكم أهم الأمور الجاري مناقشتها، مشيرًا إلى أنها مجرد عناصر وليست محل اتفاق.وأضاف وزير الخارجية، أن وجود
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وزير البترول عن ضخ الغاز الإسرائيلي: مصر تمارس نشاطًا جديدًا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، قائلًا: «الغاز الإسرائيلي للتصدير، ومصر يكفيها غازها». وأضاف «الملا»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي «عمرو أديب»، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018.
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وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا.. و«الأطباء»: لن نترك حقهم

أعلنت نقابة الأطباء، وفاة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف, إحدى المصابات بحادث المنيا، متاثرة باصاباتها بنزيف فى المخ، لتلحق بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد وسماح نبيل عوض، وأعربت النقابة في بيان رسمي، اليوم، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكافة شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة لهم، داعية بالشفاء لباقي المصابات.
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الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

يجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية لمحافظة الإسكندرية، قادما من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك لترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بمقر المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة ويشاركه فى الصلاة كل من القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الآنبا بافلى اسقف كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام وذلك بحضور الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي وبحضور الشعب القبطي فى المحافظة.
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عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
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سد النهضة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.
سد النهضة

وزير الري الأسبق: مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ما تفعله إثيوبيا اتجاه سد النهضة ليس جديدًا، إذ كررته من قبل مع كينيا، لافتًا إلى أن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وإثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، والمذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عندما جلسوا على طاولة المفاوضات.
سامح-شكرى (1)

مصر ترد على بيان إثيوبيا عن سد النهضة: مغالطات وتضليل.. ولن نتهاون

أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل، إذ أكدت جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية، بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير الجاري، في أديس أبابا، قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى إثيوبيا

يُعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين الاجتماع الرابع لسد النهضة بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.، ويأتى هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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