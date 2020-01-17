وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

تحرير:محمد فتحي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.

وأشار شكري، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، إلى أننا نتجه اتجاه جيد، وعلى الطريق الصحيح، موضحا أنه تم تحديد 6 نقاط تحكم أهم الأمور الجاري مناقشتها، مشيرًا إلى أنها مجرد عناصر وليست محل اتفاق.وأضاف وزير الخارجية، أن وجود