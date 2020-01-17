سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير البترول عن ضخ الغاز الإسرائيلي: مصر تمارس نشاطًا جديدًا

تحرير:محمد فتحي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م
وزير البترول طارق الملا
وزير البترول طارق الملا
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، قائلًا: «الغاز الإسرائيلي للتصدير، ومصر يكفيها غازها». وأضاف «الملا»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي «عمرو أديب»، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018.
ولفت وزير البترول إلى أن ضخ الغاز من إسرائيل لمصر يؤكد أن مصر أصبحت تمارس نشاطًا جديدًا وهو تداول الغاز مع دول الجوار.وأوضح أن مصر قد أعلنت في السابق أنها لن تستورد غاز من إسرائيل إلا بعد إنتهاء قضايا التحكيم، ويكون له قيمة مضافة، وهو ما تحقق بالفعل، لافتا إلى أن قوة الدول تتحدد بقدرتها على تأمين طاقتها،
اقرأ المزيد
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.
حادث -اطباء- المنيا (2)

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا.. و«الأطباء»: لن نترك حقهم

أعلنت نقابة الأطباء، وفاة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف, إحدى المصابات بحادث المنيا، متاثرة باصاباتها بنزيف فى المخ، لتلحق بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد وسماح نبيل عوض، وأعربت النقابة في بيان رسمي، اليوم، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكافة شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة لهم، داعية بالشفاء لباقي المصابات.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

الأحد.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

يجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية لمحافظة الإسكندرية، قادما من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك لترأس قداس عيد الغطاس، مساء الأحد، بمقر المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وسط المحافظة ويشاركه فى الصلاة كل من القمص إبرام اميل؛ وكيل البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الآنبا بافلى اسقف كنائس المنتزه والأنبا ايلاريون اسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام وذلك بحضور الآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي وبحضور الشعب القبطي فى المحافظة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الغاز

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

البترول: مصر تصدر 10 شحنات من الغاز شهريا إلى أوروبا

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط. وأضاف الملا، أن الحكومة تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر. وقال الوزير، إن مصر تصدر حاليا مليار قدم مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

مصر تعلن بدء إستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

أعلن وزير البترول طارق الملا ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينس، عن البدء رسميا في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو ما يأتي بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية، التي وقعت في فبراير 2018 وجرى تعديلها أواخر العام الماضي، على أن تقوم إسرائيل بضخ ما يزيد عن 85 مليار قدم مكعب من الغاز إلى مصر على مدار الـ 14 عاما المقبلة. وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري والدكتور شتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقدي وم الخميس في القاهرة.
وزير-البترول (3)

وزير البترول: تمكين الشباب وتأهيلهم على رأس أولوياتنا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية التي ينفذها قطاع البترول بدأت منذ 4 سنوات على رأس أوليات الوزارة، والتي تطلبت وضع استراتيجية واضحة بخطط ومواعيد تنفيذ ومسئوليات محددة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وهي استراتيجية ومشروع التطوير والتحديث التي تم وضعها من خلال فريق عمل كان لشباب قطاع والبترول مشاركة فعالة في تنفيذها بنسبة60? باعتبارهم مستقبل هذا القطاع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]