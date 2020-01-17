وزير البترول عن ضخ الغاز الإسرائيلي: مصر تمارس نشاطًا جديدًا

تحرير:محمد فتحي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م

وزير البترول طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، قائلًا: «الغاز الإسرائيلي للتصدير، ومصر يكفيها غازها». وأضاف «الملا»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي «عمرو أديب»، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018.

ولفت وزير البترول إلى أن ضخ الغاز من إسرائيل لمصر يؤكد أن مصر أصبحت تمارس نشاطًا جديدًا وهو تداول الغاز مع دول الجوار.وأوضح أن مصر قد أعلنت في السابق أنها لن تستورد غاز من إسرائيل إلا بعد إنتهاء قضايا التحكيم، ويكون له قيمة مضافة، وهو ما تحقق بالفعل، لافتا إلى أن قوة الدول تتحدد بقدرتها على تأمين طاقتها،