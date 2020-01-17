سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

احتجاجات شعبية أردنية على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

تحرير:وكالات ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م
احتجاجات الأردن_أرشيفية
احتجاجات الأردن_أرشيفية
شهدت العاصمة الأردنية عمان احتجاجا شعبيا على اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تنص على توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، إذ قالت وكالة "عمون" الأردنية، أن مسيرة شعبية انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، اليوم الجمعة، للمطالبة باسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي وضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام وادي عربة، حيث رفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعدادا لذلك.
ومن العبارات التي كتبت على بعض اللافتات التي رفعها المحتجون: «من الجنوب إلى الشمال، غاز العدو احتلال»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. ويناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون «منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني»، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع
اقرأ المزيد
احتجاجات العراق

إطلاق نار وقتلى.. صدمات بين المحتجين والأمن بالعراق

وقعت مساء اليوم الجمعة، صدامات بين القوات الأمنية العراقية ومحتجين وسط بغداد، إذ ذكر محتجون، أن الصدامات وقعت على جسر السنك القريب من ساحة التحرير، على بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية، مضيفين أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين، مشيرين إلى وقوع قتلى بين المتظاهرين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وفي وقت سابق، أصيب 10 متظاهرين عراقيين في مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق.
البرلمان-التونسى

برلماني تونسي: تركيا تجر المنطقة للحرب.. وزيارة الغنوشي لأنقرة خطر علينا

أكد النائب بالبرلمان التونسي منجي الرحوي، أن زيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إلى أنقرة خطر على أمن تونس، مشيرا إلى أن تركيا تجر المنطقة إلى حرب، وأن الغنوشي تورط في هذا بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح الرحوي في مقابلة مع قناة "العربية" بثتها اليوم الجمعة، أن مسألة إزاحة الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتا إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم.
تركى-الفيصل (1)

رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها". وأضاف تركي الفيصل وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

إجراء انتقاميا.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة بعدة صواريخ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق شمال قطاع غزة، مستهدف مواقع الفصائل الفلسطينية، وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ، كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
اردوغان (3)

بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
الغاز

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

مصر تعلن بدء إستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

أعلن وزير البترول طارق الملا ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينس، عن البدء رسميا في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو ما يأتي بعد عامين من توقيع البلدين اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتنص الاتفاقية، التي وقعت في فبراير 2018 وجرى تعديلها أواخر العام الماضي، على أن تقوم إسرائيل بضخ ما يزيد عن 85 مليار قدم مكعب من الغاز إلى مصر على مدار الـ 14 عاما المقبلة. وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري والدكتور شتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقدي وم الخميس في القاهرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]