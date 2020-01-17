احتجاجات شعبية أردنية على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

تحرير:وكالات ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م

احتجاجات الأردن_أرشيفية

شهدت العاصمة الأردنية عمان احتجاجا شعبيا على اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تنص على توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، إذ قالت وكالة "عمون" الأردنية، أن مسيرة شعبية انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، اليوم الجمعة، للمطالبة باسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي وضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام وادي عربة، حيث رفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعدادا لذلك.

ومن العبارات التي كتبت على بعض اللافتات التي رفعها المحتجون: «من الجنوب إلى الشمال، غاز العدو احتلال»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. ويناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون «منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني»، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع