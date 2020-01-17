بعد تحريرها.. الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين بإدلب

تحرير:وكالات ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ م

الجيش السوري

تمكنت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب من إحباط هجوم للتنظيمات الإرهابية على محور بلدة أبو جريف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وبحسب وكالة «سانا»، فقد أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة، ونقلت الوكالة، أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لافته إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم، وفقًا لسبوتنيك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السوري صدت الأربعاء الماضي، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين،وقال اللواء يوري بورينكوف مدير مركز حميميم في سوريا: «عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات