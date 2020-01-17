قتيل و15 مصابًا نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالعراق

تحرير:وكالات ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

احتجاجات العراق_أرشيفية

لقي متظاهرًا مصرعه، بينما أصيب 15 آخرون بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، نتيجة إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، حيث وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط بغداد، فيما ذكر شهود عيان، أن «الصدامات حدثت بالقرب من جسر السنك وعلى بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية»، وأضافوا، أن «القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأكدت فيه مصادر طبية، أن متظاهرا توفي بعد إطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع أصابته في رقبته بصورة مباشرة.وأكد مصدر من داخل ساحة التحرير عبور عدد من المتظاهرين الحاجز الأمني الكائن على الجسر، الأمر الذي حمل القوات الأمنية بالرد بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.من جهته، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات