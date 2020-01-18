رياضة

محمود علاء: نسعى للفوز بجميع مباريات الدوري

تحرير:علي الزيني ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ ص
محمود علاء
محمود علاء
أكد محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي فريقه يؤمنون بقدرتهم على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف في الدوري الممتاز هو تحقيق الفوز بكافة المباريات المقبل. وتحدث علاء في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورتس"، قائلًا: "نمضي بخطوات ثابتة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولدينا أمل كبير هذا الموسم من أجل تحقيق البطولة، سنلعب أمام مازيمبي ونرغب في تحقيق الفوز من أجل تجاوز المجموعات والتقدم إلى المراحل النهائية من البطولة."
ووجه لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه، قائلًا: "الدوري مازال في مرحلة مبكرة، أمامنا الكثير من المباريات، وكل هدفنا هو الفوز في كل المباريات المقبلة، ونتمنى أن يكون لنا نصيب في تحقيق بطولات خلال 2020." ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، ويأتي فريق زيسكو
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أوزيل: النني أخي الصغير.. ونصحته بالرحيل عن أرسنال

كشف مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الانجليزي، أنه أقنع محمد النني بالانتقال إلى الدوري التركي في بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودة زميله السابق للجانرز من جديد . وقال أوزيل في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس": "لقد أخبرت النني أن الثقافة والطعام مشابهان لمصر للغاية، ولن يعاني من مشاكل على الإطلاق من أجل التأقلم، وحدثته حول أن اللعب بالدوري التركي سيكون جيد للغاية له" . وأكمل النجم الألماني: "أتمنى أن يحصل على فرصة أخرى في أرسنال، هو أخي الصغير، وأحبه للغاية" .
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أشلي يونج في إيطاليا تمهيدًا للإنتقال لإنتر ميلان

وصل أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد إلى إيطاليا تمهيدا لإجراء الكشف الطبي للانضمام لـ إنتر ميلان الإيطالي، ومن المتوقع أن يوقع عقده الجديد مع الفريق الإيطالي حتى نهاية 2021. صاحب الـ 34 عاما سيصبح ثالث لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل لإنتر في الفترة الأخيرة بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز . وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، ووشارك يونج في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.
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كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

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الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد عبور زيسكو

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التواجد في غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ووجه رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد الفوز على بطل زامبيا، وطالب بالتعاون وعدم اللعب بأنانية في المباريات المقبلة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (14)

مرتضى منصور يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل لقاء زيسكو

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث وجه التهنئة لهم على الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة خصوصًا لقاء طنطا، الذي أقيم مساء أمس الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحسمها الفارس الأبيض لصالحه، بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما كان متأخرًا في النتيجة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.
مرتضى منصور

مرتضى منصور يهنئ لاعبي الزمالك بعد التعادل مع زيسكو

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاتصال ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بناديه، في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقام رئيس النادي بالاطمئنان على البعثة وتهنئة اللاعبين بعد الأداء الذين ظهروا عليه خلال المباراة، والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.
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