محمود علاء: نسعى للفوز بجميع مباريات الدوري

تحرير:علي الزيني ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ ص

محمود علاء

أكد محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي فريقه يؤمنون بقدرتهم على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف في الدوري الممتاز هو تحقيق الفوز بكافة المباريات المقبل. وتحدث علاء في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورتس"، قائلًا: "نمضي بخطوات ثابتة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولدينا أمل كبير هذا الموسم من أجل تحقيق البطولة، سنلعب أمام مازيمبي ونرغب في تحقيق الفوز من أجل تجاوز المجموعات والتقدم إلى المراحل النهائية من البطولة."

ووجه لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه، قائلًا: "الدوري مازال في مرحلة مبكرة، أمامنا الكثير من المباريات، وكل هدفنا هو الفوز في كل المباريات المقبلة، ونتمنى أن يكون لنا نصيب في تحقيق بطولات خلال 2020." ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، ويأتي فريق زيسكو

ووجه لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه، قائلًا: "الدوري مازال في مرحلة مبكرة، أمامنا الكثير من المباريات، وكل هدفنا هو الفوز في كل المباريات المقبلة، ونتمنى أن يكون لنا نصيب في تحقيق بطولات خلال 2020."



ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، ويأتي فريق زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد بريميرو دي أوجستو الأخير، والذي يستضيف الزمالك في ختام المجموعة بأنجولا.



ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي، يوم الجمعة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبحث الفارس الأبيض، لتحقيق الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى دور الثمانية دون انتظار نتيجة المباراة الأخيرة في المجموعة،

