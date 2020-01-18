سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.77 جنيه، ونحو 15.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك البركة، وبنك عودة، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار