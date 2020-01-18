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سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.77 جنيه، ونحو 15.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك البركة، وبنك عودة، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تقدمت 21 مركزًا فى محور أسواق المنتجات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
انخفاض-أسعار النفط

أوبك: الطلب على النفط يشهد صعودا غير متوقع في 2020

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أن معدلات الطلب العالمية على المعدن الأسود لا تزال قوية، وربما تفاجأ الأسواق هذا العام باتخاذها اتجاه صعودي على غير المتوقع، وذلك نتيجة هدوء التوترات التجارية على مستوى العالم. وقال باركيندو، "ما نراه حتى الآن يعزز احتمالية صعود محتمل للطلب العالمي على النفط، وذلك من شأنه أن يؤثر على ميزان العرض والطلب على مدار العام الجاري، كما إننا نأمل في أن تتم معالجة التحديات التي نواجهها على صعيد التجارة العالمية".
هشام-توفيق (5)

21 مليار جنيه إيرادات القابضة الكيماوية في 2019

انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019. وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2018 - 2019، زيادة الإيرادات إلى 21.6 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 40%. وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغت نحو 180 مليون جنيه.
البنك-المركزى

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
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دولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.83 جنيه، ونحو 15.93 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.91 جنيه للبيع، و15.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.96 جنيه للبيع، و15.86 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.86 جنيه، ونحو 15.96 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 12 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.93 جنيه، ونحو 16.03 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16 جنيه، ونحو 16.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.
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