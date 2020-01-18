لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية دون تغيير، وأرجع المركزي ذلك إلى عدة أسباب منها، تراجع معدل التضخم، واستقرار معدل نمو الناتج المحلي وغيرها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كل من:انخفاض معدل التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى
وهناك مجموعة من الأسباب والتي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كل من:
انخفاض معدل التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت اللجنة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء مستقًا مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
وقال البنك المركزي، إن معدل التضخم العام السنوي في الحضر سجل نحو 7.1% في ديسمبر 2019، مقابل 3.6% في نوفمبر 2019.
وأضاف المركزي، أن معدل التضخم الشهري سجل معدلاً سالباً بلغ نحو 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ نحو 3.4% في ديسمبر 2018.
وأوضح، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل نحو 2.4% في ديسمبر 2019، مقابل 2.1% في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.
استقرار معدل نمو الناتج المحلي
أشار تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6 % خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007-2008.
وأشار التقرير إلى أن البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 كشفت عن ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات.
وأضافت اللجنة، أن الارتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص جاء نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018-2019 منذ العام المالي 2005-2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.
ارتفاع أسعار البترول العالمية
أكد تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن أسعار البترول العالمية شهدت مؤخراً ارتفاعاً، في ظل توقعات تعرضها لتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، وذلك يعني أن المركزي لديه تخوف من التضخم المستورد نتيجة إمكانية ارتفاع أسعار البترول وبالتالى زيادة الأسعار المحلية.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، وبلغ السعر حوالي 68 دولار للبرميل، غير أنه تراجع إلى أقل من 65 دولارا خلال اليوميين الماضيين.
استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي
أشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية.
وأضاف التقرير، أنه فى ذات الوقت، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وأشار التقرير، إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.
انخفاض معدل البطالة
أشار تقرير البنك المركزي، إلى استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل نحو 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.
كما أشار التقرير إلى استمرار تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.