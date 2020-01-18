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لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية دون تغيير، وأرجع المركزي ذلك إلى عدة أسباب منها، تراجع معدل التضخم، واستقرار معدل نمو الناتج المحلي وغيرها
تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كل من:انخفاض معدل التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تقدمت 21 مركزًا فى محور أسواق المنتجات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
انخفاض-أسعار النفط

أوبك: الطلب على النفط يشهد صعودا غير متوقع في 2020

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أن معدلات الطلب العالمية على المعدن الأسود لا تزال قوية، وربما تفاجأ الأسواق هذا العام باتخاذها اتجاه صعودي على غير المتوقع، وذلك نتيجة هدوء التوترات التجارية على مستوى العالم. وقال باركيندو، "ما نراه حتى الآن يعزز احتمالية صعود محتمل للطلب العالمي على النفط، وذلك من شأنه أن يؤثر على ميزان العرض والطلب على مدار العام الجاري، كما إننا نأمل في أن تتم معالجة التحديات التي نواجهها على صعيد التجارة العالمية".
هشام-توفيق (5)

21 مليار جنيه إيرادات القابضة الكيماوية في 2019

انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019. وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2018 - 2019، زيادة الإيرادات إلى 21.6 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 40%. وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغت نحو 180 مليون جنيه.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.77 جنيه، ونحو 15.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

في أول اجتماع خلال 2020.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو يعد أول اجتماع للجنة خلال عام 2020، حيث أجل المركزي اجتماع ديسمبر 2019 إلى الخميس 16 يناير بعد إعادة تشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم.
الدولار-الجنيه

بلومبرج: الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى استمرار ارتفاع الجنيه في الأيام الأولى من 2020، حيث بلغت التدفقات النقدية خلال الأسبوع الماضي فقط أكثر من 1.5 مليار دولار. وأضافت بلومبرج، أن البنك المركزي المصري قال إن الجنيه سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% بحلول يوم الإثنين الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017، حيث شهدت البنوك المحلية تدفقات نقدية قيمتها 1.7 مليار دولار حتى يوم 13 يناير.
البنك-المركزى-المصرى

إتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 1% يوم الخميس المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي، سعر الفائدة 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل. وذكر التقرير، أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يحقق 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة، وهو ما يعد أقل من التضخم المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
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