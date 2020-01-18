لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية دون تغيير، وأرجع المركزي ذلك إلى عدة أسباب منها، تراجع معدل التضخم، واستقرار معدل نمو الناتج المحلي وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص

البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وهناك مجموعة من الأسباب والتي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كل من:انخفاض معدل التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى