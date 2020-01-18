هيجوايين يتغنى بساري ويتحدث عن مزاملة رونالدو

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

كريستيانو رونالدو

أشاد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين بمدربه في فريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري، والذي وصفه بأنه من بين أفضل المدربين الذين عمل تحت قيادتهم طوال مسيرته، وقال هيجوايين في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين الممتازين الذين تعلمت منهم الكثير، لكن ليس هناك شك في أن ساري هو الشخص الذي يُخرج أفضل ما لديَّ"، وأضاف: "أحيانًا نتصادم لأننا عنيدان، لكني أعتبر ذلك ميزة، فلو لم تكن كذلك، ستختفي وسط الحشد، ولن تحصل على شيء".

وعن المنافسة على لقب الدوري، قال: "ننافس أنفسنا على الكالتشيو، نحن فريق قادر على الفوز حتى لو لعب بشكل سيئ". وأوضح: "إذا تمكن فريق آخر من الفوز باللقب بعد كل هذه السنوات، فهذا يعني أننا استرخينا". وتحدث هيجوايين عن الشراكة الهجومية مع الثنائي باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في يوفنتوس. وقال: "نحن