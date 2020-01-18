رياضة

هيجوايين يتغنى بساري ويتحدث عن مزاملة رونالدو

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أشاد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين بمدربه في فريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري، والذي وصفه بأنه من بين أفضل المدربين الذين عمل تحت قيادتهم طوال مسيرته، وقال هيجوايين في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين الممتازين الذين تعلمت منهم الكثير، لكن ليس هناك شك في أن ساري هو الشخص الذي يُخرج أفضل ما لديَّ"، وأضاف: "أحيانًا نتصادم لأننا عنيدان، لكني أعتبر ذلك ميزة، فلو لم تكن كذلك، ستختفي وسط الحشد، ولن تحصل على شيء".
وعن المنافسة على لقب الدوري، قال: "ننافس أنفسنا على الكالتشيو، نحن فريق قادر على الفوز حتى لو لعب بشكل سيئ". وأوضح: "إذا تمكن فريق آخر من الفوز باللقب بعد كل هذه السنوات، فهذا يعني أننا استرخينا". وتحدث هيجوايين عن الشراكة الهجومية مع الثنائي باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في يوفنتوس. وقال: "نحن
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الأهلى- وطنطا (5)

مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
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محمد شريف يقود إنبي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.
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رونالدو

رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس استعدادا لبارما

يستقبل يوفنتوس نظيره بارما غدًا الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي، وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن تدريبات أول أمس الخميس، وكان الدون قد تعرض لالتهاب الجيوب الأنفية صباح الأربعاء الماضي، قبل ساعات من مواجهة أودينيزي بكأس إيطاليا، فغاب عن المباراة ومن ثم لم يشارك بتدريبات الخميس أيضًا، وأضاف يوفنتوس أن المهاجم البرتغالي تدرب بشكل منتظم مع بقية المجموعة، ليعلن جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل أمام بارما.
رونالدو

رونالدو الهداف الأبرز أوروبيا منذ شهر ديسمبر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت للنظر مع فريقه يوفنتوس في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للسيدة العجوز أمس الأحد، في الفوز على روما بنتيجة 2- 1 ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي، وأتى هدف رونالدو من علامة الجزاء، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد سجل كريستيانو رونالدو 9 أهداف في الدوري الإيطالي، منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حتى الآن، وأشارت إلى أن رونالدو بهذا الرقم بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال تلك الفترة في الدوريات الخمسة الكبرى.
يوفنتوس

دفعة معنوية كبيرة ليوفنتوس قبل موقعة روما

تتجه الأنظار مساء غدًا الأحد، صوب ملعب الأولمبيكو، والذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يحل حامل اللقب يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على روما، وتلقى مدرب السيدة العجوز، ماوريسيو ساري أنباء سارة قبل تلك الموقعة المرتقبة، حيث ذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن جونزالو هيجواين مهاجم الفريق، شارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة، وأضاف أن هيجواين الذي عانى من إصابة في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفصل أمس، تدرب مع بقية زملائه، ليؤكد اقترابه من المشاركة في مباراة روما.
ماندزوكيتش

رسميًّا.. ماندزوكيتش ينتقل إلى الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري عن تعاقده مع الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بدءًا من يناير المقبل، ولم يعلن النادي القطري قيمة الصفقة أو مدة عقد اللاعب، حيث نشر خليفة بن حمد رئيس النادي صورة توقيع ماندزوكتش على عقود انضمامه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ولم يلعب صاحب الـ33 عامًا مع يوفنتوس في أي مباراة خلال الموسم الجاري، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18، وتوج مع الفريق بثماني بطولات.
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