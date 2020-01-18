«قتل مراته وصلى عليها».. جريمة كشفتها صلاة الجنازة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

جثة

لا يخلو أي منزل من الخلافات، عادة ما تنتهي غالبيتها بتفاهم الزوجين مع تدخل العقلاء وكبار العائلتين أملا في مزيد من الاستقرار ومضي قطار الزوجين متخطيا الصعاب إلا أن ثمة خلافا وقع بين بائع فاكهة وزوجته انتهى بجريمة قتل بطريقة مؤسفة كشفتها الصدفة، وذلك بعد ورورد بلاغ إلى شرطة النجدة التابعة بمديرية أمن قنا من شخص مجهول بأداء الاهالي صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد بإحدى قرى مركز دشنا التابع لمحافظة قنا دون استخراج تصريح دفن، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية في الوفاة.

مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة أخطر على الفور مأمور قسم شرطة دشنا الذي أبلغ بدوره ضباط المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بسرعة فحص البلاغ الوارد للتو، وشكل فريق بحث مشترك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا.وكشفت تحريات المباحث عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ

مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة أخطر على الفور مأمور قسم شرطة دشنا الذي أبلغ بدوره ضباط المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بسرعة فحص البلاغ الوارد للتو، وشكل فريق بحث مشترك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا.



وكشفت تحريات المباحث عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ ثُبت صحة البلاغ، ووجود شبهة جنائية في وفاة "نجوى.غ.ف" ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "فتحي.م.م"، بائع فاكهة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المتهم، وأمكن ضبطه، واقتادته قوة أمنية إلى القسم للتحقيق.



وأقر المتهم بجريمته مشيرا إلى نشوب مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجنى عليها بسبب خلافات عائلية، ضربها على إثرها الزوج بـ"كوريك" ما أدى إلى مقتلها.







