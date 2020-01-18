إسماعيل يوسف مثنيا على كارتيرون: «كسب الرهان»

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

كارتيرون

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لن يقف أمام مستقبل لاعبه مصطفى محمد إذا تلقى عرضا جيدا للرحيل، وشدد يوسف أن الزمالك سينافس على لقب الدوري إلى النهاية معترفا باتساع الفارق مع الأهلي. وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: "مصطفى سيكون شيئا كبيرا جدا في كرة القدم المصرية، لاعب لديه ثقة كبيرة بالنفس، الجميع يعقد عليه آمالا كبيرة أن يسير على خطى جمال عبد الحميد، ولقد بذل الغالي والنفيس ليصل إلى هذه المكانة، أمامه فترة أيضا يقدم فيها الكثير للزمالك. باعتقادي لو وصله عرض جيد في نهاية الموسم يليق به وبالنادي، لن يقف الفريق أمامه".

واستمر إسماعيل يوسف مثنيا على باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائلآ: "الرجل يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، يدور اللاعبين بشكل مميز وكسب الرهان في مباراة طنطا".في ظل خسارة الزمالك لـ12 نقطة في سباق الدوري وتصدر الأهلي بالعلامة الكاملة، هل يعتقد تيجانا أن الدوري حُسم؟ يجيب إسماعيل: "لا، صحيح أننا ابتعدنا،

واستمر إسماعيل يوسف مثنيا على باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائلآ: "الرجل يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، يدور اللاعبين بشكل مميز وكسب الرهان في مباراة طنطا".



في ظل خسارة الزمالك لـ12 نقطة في سباق الدوري وتصدر الأهلي بالعلامة الكاملة، هل يعتقد تيجانا أن الدوري حُسم؟ يجيب إسماعيل: "لا، صحيح أننا ابتعدنا، لكن لاعبي الزمالك سيعودون بقوة وستكون هناك منافسة شرسة على اللقب".



وكشف إسماعيل رأيه في عدم ظهور محمد أوناجم لاعب الفريق بمستوى انتظره الجمهور بالقول: "اللاعب انضم في وقت متأخر لمرحلة الإعداد للموسم الجديد، ولم يكن يشارك بصفة مستمرة لذلك لم يظهر مستواه المعروف. سيتحسن مع الوقت بشرط أن يشارك باستمرار".

