رياضة

إسماعيل يوسف مثنيا على كارتيرون: «كسب الرهان»

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص
كارتيرون
كارتيرون
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لن يقف أمام مستقبل لاعبه مصطفى محمد إذا تلقى عرضا جيدا للرحيل، وشدد يوسف أن الزمالك سينافس على لقب الدوري إلى النهاية معترفا باتساع الفارق مع الأهلي. وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: "مصطفى سيكون شيئا كبيرا جدا في كرة القدم المصرية، لاعب لديه ثقة كبيرة بالنفس، الجميع يعقد عليه آمالا كبيرة أن يسير على خطى جمال عبد الحميد، ولقد بذل الغالي والنفيس ليصل إلى هذه المكانة، أمامه فترة أيضا يقدم فيها الكثير للزمالك. باعتقادي لو وصله عرض جيد في نهاية الموسم يليق به وبالنادي، لن يقف الفريق أمامه".
واستمر إسماعيل يوسف مثنيا على باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائلآ: "الرجل يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، يدور اللاعبين بشكل مميز وكسب الرهان في مباراة طنطا".في ظل خسارة الزمالك لـ12 نقطة في سباق الدوري وتصدر الأهلي بالعلامة الكاملة، هل يعتقد تيجانا أن الدوري حُسم؟ يجيب إسماعيل: "لا، صحيح أننا ابتعدنا،
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات

أعلن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات، كما كشف السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه للزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر. وقال السعيد: "خرجت العديد من الأقاويل عني طوال الفترة الماضية، والآن كل شيء انتهى ومستمر مع بيراميدز، وجددت عقدي مع بيراميدز ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق، وتلقيت أكثر من عرض من خارج مصر ولكن إدارة بيراميدز تمسكت بي وفي النهاية توصلنا لاتفاق وجددت عقدي، وعقدي الجديد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات".
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بسبب إيقاف مرتضى

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة، كما كشف شوبير بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد. وقال حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن، وبالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".
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اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف: فرصنا قائمة للتويج بالدوري

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن خسارة الفريق الأبيض أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بالكونغو، أمر طبيعي، مؤكدا أنه "لا يفوز أي فريق على مازيمبي في أرضه". ويواجه الزمالك مازيمبي في مصر، يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة إفريقيا، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة. وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نجح في استعادة مستواه بدوري الأبطال، وهذا أهم شيء، ومن الصعب الفوز على مازيمبي في ملعبه، فالأجواء هناك صعبة جدا".
محمود جنش

فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ووضع كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين، حيث قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة، ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل مواجهة الجونة.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.
عبد الله السعيد - بيراميدز 2019 (2)

الزمالك: لم نفاوض عبد الله السعيد.. ونطالب بالعدالة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لم تكن هناك مفاوضات لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز في يناير الجاري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر". وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه لم يعقد أي جلسة مع السعيد أو يقابله منذ 9 أشهر كاملة، موضحاً أن السعيد لاعب محترف بمعنى الكلمة ويحترم تعاقداته الحالية. وأضاف نجل رئيس الزمالك: "سبق أن فاوضت وتعاقدت مع السعيد حين كان لاعبًا في الأهلي في الفترة القانونية، قبل أن يحدث ما تم ويعلمه الجميع، لكن الحقيقة أن الزمالك لم يفاوض السعيد من جديد".
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