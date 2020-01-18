رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس استعدادا لبارما

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص

كريستيانو رونالدو

يستقبل يوفنتوس نظيره بارما غدًا الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي، وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن تدريبات أول أمس الخميس، وكان الدون قد تعرض لالتهاب الجيوب الأنفية صباح الأربعاء الماضي، قبل ساعات من مواجهة أودينيزي بكأس إيطاليا، فغاب عن المباراة ومن ثم لم يشارك بتدريبات الخميس أيضًا، وأضاف يوفنتوس أن المهاجم البرتغالي تدرب بشكل منتظم مع بقية المجموعة، ليعلن جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل أمام بارما.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، متقدما بنقطتين عن ملاحقه إنتر ميلان. وشارك رونالدو في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع اثنين آخرين. كما خاض 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر، وشارك في مباراة السوبر الإيطالي أمام