رياضة

أرسنال ينهى اتفاقه مع مدافع باريس سان جيرمان

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
أرسنال
أرسنال
كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الموثوقة، عن إتمام الاتفاق بين نادي أرسنال الإنجليزي، ولايفن كورزاوا الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الانتقال للفريق اللندني. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أرسنال اتفق مع كورزاوا الظهير الأيسر صاحب الـ 27 عاما على الانضمام للفريق اللندني في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية، وأكدت فرانس فوتبول أن كورزاوا سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع أرسنال بداية من الصيف المقبل، ليلعب تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.
عقد كورزاوا ينتهي مع سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما سيجعله ينضم لأرسنال في صفقة انتقال حر، ورفض لايفن الانتقال لإنتر مفضلا الانضمام لأرسنال بداية من الصيف المقبل.صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية كشفت في وقت سابق رغبة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال في التعاقد مع كورزاوا لدعم مركز
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات

أعلن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات، كما كشف السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه للزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر. وقال السعيد: "خرجت العديد من الأقاويل عني طوال الفترة الماضية، والآن كل شيء انتهى ومستمر مع بيراميدز، وجددت عقدي مع بيراميدز ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق، وتلقيت أكثر من عرض من خارج مصر ولكن إدارة بيراميدز تمسكت بي وفي النهاية توصلنا لاتفاق وجددت عقدي، وعقدي الجديد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات".
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بسبب إيقاف مرتضى

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة، كما كشف شوبير بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد. وقال حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن، وبالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".
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كافانى

سيميوني يستهدف ضم كافاني من سان جيرمان

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رغبة شديدة في ضم المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتهي عقد كافاني مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن المسؤولين في باريس متمسكون باستمراره لنهاية عقده، حيث وضع ليوناردو، المدير الرياضي، مبلغًا تعجيزيًّا وصل إلى 30 مليون يورو للموافقة على بيعه، في حين عرض أتلتيكو 5 ملايين فقط، وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن سيميوني يضغط بقوة على إدارة ناديه، من أجل إبرام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
أرسنال

بيلسا يعرب عن فخره بعد الهزيمة أمام آرسنال

أعرب مارسيلو بيلسا عن فخره الشديد بالمستوى الذي قدمه فريقه ليدز يونايتد أمس الإثنين، في خسارته أمام آرسنال بهدف دون رد على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، معربًا عن حسرته بعد تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني من المباراة، وفرض ليدز يونايتد، متصدر دوري البطولة الإنجليزية، هيمنته خلال أغلب فترات الشوط الأول وصنع عددا من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بحسم المواجهة، لكن الحال تغير خلال الشوط الثاني، حيث تحولت دفة المباراة لصالح آرسنال الذي حسم الفوز وبطاقة التأهل بهدف واحد سجله ريس نيلسون في الدقيقة 55.
كافاني

توخيل يتغنى بكافاني بعد هدفيه في مونتليري

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه مهاجم الفريق إدينسون كافاني، في الفوز الذي حققه الفريق العاصمي أمس الأحد على مونتليري بسداسية نظيفة في كأس فرنسا، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تعاملنا مع اللقاء بجدية وتواضع، ونستحق الفوز، ولم تكن مباراة سهلة، لأن المنافس أدى بقوة"، وأضاف المدرب الألماني: "كما قدمنا مباراة جماعية مميزة، وتعد بداية جيدة لعام 2020، لقد سجل كافاني هدفين، وهذا ما ننتظره منه، فالأهداف تمنحه ثقة، وهذا أفضل شيء".
أرسنال

الرياط الصليبي ينهي موسم مدافع آرسنال

تعرض آرسنال لصدمة كبيرة في حملته لتحسين نتائجه الباهتة تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا، بعدما أعلنت إدارة المدفعجية عن تعرض مدافع الفريق كالوم تشامبرز لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور، وذلك عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة،وأصيب تشامبرز في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-1 أمام تشيلسي الأحد الماضي، ووصف آرسنال الجراحة بأنها ناجحة، وشارك تشامبرز في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.
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