أرسنال ينهى اتفاقه مع مدافع باريس سان جيرمان

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

أرسنال

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الموثوقة، عن إتمام الاتفاق بين نادي أرسنال الإنجليزي، ولايفن كورزاوا الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الانتقال للفريق اللندني. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أرسنال اتفق مع كورزاوا الظهير الأيسر صاحب الـ 27 عاما على الانضمام للفريق اللندني في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية، وأكدت فرانس فوتبول أن كورزاوا سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع أرسنال بداية من الصيف المقبل، ليلعب تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.

عقد كورزاوا ينتهي مع سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما سيجعله ينضم لأرسنال في صفقة انتقال حر، ورفض لايفن الانتقال لإنتر مفضلا الانضمام لأرسنال بداية من الصيف المقبل.صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية كشفت في وقت سابق رغبة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال في التعاقد مع كورزاوا لدعم مركز

عقد كورزاوا ينتهي مع سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما سيجعله ينضم لأرسنال في صفقة انتقال حر، ورفض لايفن الانتقال لإنتر مفضلا الانضمام لأرسنال بداية من الصيف المقبل.



صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية كشفت في وقت سابق رغبة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال في التعاقد مع كورزاوا لدعم مركز الظهير الأيسر في النادي.



وانضم كورزاوا لباريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس عام 2015، وشارك لايفن في 14 مباراة هذا الموسم بقميص سان جيرمان ونجح في الصناعة مرة.



ومنذ انضمامه لسان جيرمان، لعب كورزاوا 114 مباراة ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 20، وحصد الظهير الفرنسي 13 لقبا مع سان جيرمان بواقع 3 ألقاب دوري و3 كأس و كأس رابطة و4 سوبر فرنسي.



