شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بسبب إيقاف مرتضى

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

هاني أبو ريدة

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة، كما كشف شوبير بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد. وقال حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن، وبالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".

شوبير رد أيضا على سؤال ماذا لو ترشح هاني أبو ريدة أيضا على مقعد الرئيس، فقال "في السابق تعهد بألا أترشح أبدا ضد هاني أبو ريدة، لكن بعد ما رأيته في فترة الست أو السبع شهور مع المجلس السابق، فنعم سأترشح حتى لو ضد أبو ريدة".وواصل نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "لجنة الانضباط في اتحاد الكرة كانت تعمل بانتظام

شوبير رد أيضا على سؤال ماذا لو ترشح هاني أبو ريدة أيضا على مقعد الرئيس، فقال "في السابق تعهد بألا أترشح أبدا ضد هاني أبو ريدة، لكن بعد ما رأيته في فترة الست أو السبع شهور مع المجلس السابق، فنعم سأترشح حتى لو ضد أبو ريدة".



وواصل نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "لجنة الانضباط في اتحاد الكرة كانت تعمل بانتظام وتجتمع أسبوعيا وتصدر قراراتها، ولكن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، جمد نشاطها بسبب معاقبة أشخاص معينين، واللجنة توقفت تماما عن العمل عقب معاقبة مرتضى منصور مباشرة، ولم تجتمع مرة أخرى".



أحمد شوبير وهاني أبو ريدة تقدما باستقالتهما ضمن استقالة اتحاد الكرة بالكامل عقب خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا 2019 في دور الـ16، ويدير اتحاد الكرة حاليا لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني، ولمدة سنة واحدة لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

