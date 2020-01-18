رياضة

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بسبب إيقاف مرتضى

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة، كما كشف شوبير بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد. وقال حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن، وبالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".
شوبير رد أيضا على سؤال ماذا لو ترشح هاني أبو ريدة أيضا على مقعد الرئيس، فقال "في السابق تعهد بألا أترشح أبدا ضد هاني أبو ريدة، لكن بعد ما رأيته في فترة الست أو السبع شهور مع المجلس السابق، فنعم سأترشح حتى لو ضد أبو ريدة".وواصل نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "لجنة الانضباط في اتحاد الكرة كانت تعمل بانتظام
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
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عبد الله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات

أعلن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات، كما كشف السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه للزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر. وقال السعيد: "خرجت العديد من الأقاويل عني طوال الفترة الماضية، والآن كل شيء انتهى ومستمر مع بيراميدز، وجددت عقدي مع بيراميدز ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق، وتلقيت أكثر من عرض من خارج مصر ولكن إدارة بيراميدز تمسكت بي وفي النهاية توصلنا لاتفاق وجددت عقدي، وعقدي الجديد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات".
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أرسنال ينهى اتفاقه مع مدافع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الموثوقة، عن إتمام الاتفاق بين نادي أرسنال الإنجليزي، ولايفن كورزاوا الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الانتقال للفريق اللندني. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أرسنال اتفق مع كورزاوا الظهير الأيسر صاحب الـ 27 عاما على الانضمام للفريق اللندني في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية، وأكدت فرانس فوتبول أن كورزاوا سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع أرسنال بداية من الصيف المقبل، ليلعب تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: ما مدى شرعية وجود اللجنة الخماسية ؟

تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مدى شرعية اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد داخل النادي بميت عقبة، مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية. وبدأ مرتضى منصور، حديثه، قائلًا: "ما هي الجمعية الشرعية لوجود اللجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ أريد إجابة.. كل الحاضرين من أندية ومراكز شباب أتوا بأصوات وجمعية عمومية.. لكن من أنتم؟ من أتى بكم؟ الجمعية العمومية أشخاص محترمين وحتى الأندية الصغيرة".
اسامة خليل 2

أسامة خليل: الحديث عن السحر في الملاعب «عيب»

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن التحدث في مسألة السحر والشعوذة في كرة القدم شيء مخجل ويجب أن نكف عن الحديث عن مثل هذه الأشياء. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "الحديث عن السحر سبب خسارة فريق "عيب"، ويجب أن نكون غير متحاملين على مرتضى منصور، النادي الأهلي في الموسم الماضي تحدث في نفس الشيء عندما خسر أمام صن داونز بخماسية نظيفة، وعندما كان يعاني من العديد من الإصابات".
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أسامة خليل عن فترة مرتضى منصور بالزمالك: حقق بطولات عديدة

كشف الكاتب الصحفي أسامة خليل، عن تقييمه لفترة رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك، خلال الفترة من 2014 لـ2019. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "تقييم مرتضى منصور أو أي شخص يجب أن يتم بناءً بينه وبين ما قبله، الزمالك في آخر 10 سنوات قبل 2014 لم يحقق سوى بطولة الدوري الممتاز فقط".
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أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".
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