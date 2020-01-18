عبد الله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

عبد الله السعيد

أعلن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات، كما كشف السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه للزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر. وقال السعيد: "خرجت العديد من الأقاويل عني طوال الفترة الماضية، والآن كل شيء انتهى ومستمر مع بيراميدز، وجددت عقدي مع بيراميدز ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق، وتلقيت أكثر من عرض من خارج مصر ولكن إدارة بيراميدز تمسكت بي وفي النهاية توصلنا لاتفاق وجددت عقدي، وعقدي الجديد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات".

وكشف عبد الله السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قائلآ: "لم أتحدث مع أي مسؤول في الزمالك ولكن بعض الوسطاء تحدثوا معي من أجل الانضمام للفريق".وأشار السعيد: "إدارة بيراميدز رفضت كل تلك الأمور وتمسكت بي. الحديث مع الزمالك كان عن طريق

وكشف عبد الله السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قائلآ: "لم أتحدث مع أي مسؤول في الزمالك ولكن بعض الوسطاء تحدثوا معي من أجل الانضمام للفريق".



وأشار السعيد: "إدارة بيراميدز رفضت كل تلك الأمور وتمسكت بي. الحديث مع الزمالك كان عن طريق وسطاء فقط وليس مسؤولين ولم يكن هناك أي تحرك رسمي من الزمالك، وشرف لأي لاعب الانضمام واللعب في كيان كبير مثل الزمالك. العديد يتمنى اللعب في فريق بحجم واسم الزمالك".



هل قد ينتقل عبد الله السعيد لنادي الزمالك في الصيف المقبل؟ أجاب صاحب الـ 34 عاما، قائلآ: "الآن أنا ملك بيراميدز وإذا تقدم الزمالك بعرض لضمي ولم يرغب بيراميدز في استمراري مع الفريق، القرار سيعود لهم في النهاية. كل شيء وارد".

