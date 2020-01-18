رياضة

عبد الله السعيد يجدد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
أعلن عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات، كما كشف السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه للزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر. وقال السعيد: "خرجت العديد من الأقاويل عني طوال الفترة الماضية، والآن كل شيء انتهى ومستمر مع بيراميدز، وجددت عقدي مع بيراميدز ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق، وتلقيت أكثر من عرض من خارج مصر ولكن إدارة بيراميدز تمسكت بي وفي النهاية توصلنا لاتفاق وجددت عقدي، وعقدي الجديد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات".
وكشف عبد الله السعيد حدوث محادثات من قبل بعض الوسطاء من أجل انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قائلآ: "لم أتحدث مع أي مسؤول في الزمالك ولكن بعض الوسطاء تحدثوا معي من أجل الانضمام للفريق".وأشار السعيد: "إدارة بيراميدز رفضت كل تلك الأمور وتمسكت بي. الحديث مع الزمالك كان عن طريق
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بسبب إيقاف مرتضى

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة، كما كشف شوبير بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد. وقال حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن، وبالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".
أرسنال (5)

أرسنال ينهى اتفاقه مع مدافع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الموثوقة، عن إتمام الاتفاق بين نادي أرسنال الإنجليزي، ولايفن كورزاوا الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الانتقال للفريق اللندني. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أرسنال اتفق مع كورزاوا الظهير الأيسر صاحب الـ 27 عاما على الانضمام للفريق اللندني في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية، وأكدت فرانس فوتبول أن كورزاوا سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع أرسنال بداية من الصيف المقبل، ليلعب تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد معروف عيد، ويعاونه الثنائي وائل شعبان ومحمود رضا، بينما سيكون إسلام صابر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حرس-الحدود

حرس الحدود يفوز على بيراميدز في الدوري المصري

نجح فريق حرس الحدود في حصد فوز صعب أمام نظيره، بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، وسجل هدف حرس الوحيد أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة . وبهذا الفوز يرفع حرس الحدود رصيده لـ14 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ16 في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز .
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يكشف موعد ظهوره على قناة الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أنه يتمنى التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه لاعب ذو جودة عالية وسيفيد القلعة البيضاء بكل تأكيد. وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، أنه عندما تعاقد مع السعيد في 2017 كان بالفعل يريد الاستفادة منه فنيًا وليس كيدًا في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت لدى اللاعب رغبة حقيقة له في ارتداء قميص الأبيض بالإضافة إلى موافقة ناديه، فأنا بالتأكيد أرحب بالتعاقد معه.
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