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صفقة أمريكا والصين قد تضر الصادرات الكورية الجنوبية

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص
ترامب ورئيس الصين
ترامب ورئيس الصين
قالت رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية إن الاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن تحسن من الموقف العام للأعمال التجارية حول العالم، لكنها في الوقت نفسه ستؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السلع المصنعة. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن تقرير رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية بموجب الاتفاقية، قوله " إن الصين ستستورد سلعًا مصنعة من الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من كوريا الجنوبية لمدة عامين، وينبغي على كوريا الجنوبية أن تراقب عن كثب تأثير الصفقة على الصناعات المحلية".
وكانت الولايات المتحدة والصين قد وقعتا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، فيما يعد إنجازًا كبيرًا بعد أن بدأت واشنطن فرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية في شهر يوليو من عام 2018.وبموجب الاتفاقية، ستشتري الصين منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي حتى عام 2021، وفي الوقت نفسه، لن
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انفجار سيارة مفخخة يستهدف متعاقدين أتراك بالصومال

أعلنت الشرطة الصومالية، انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراك، بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشيو. ذكرت النبأ قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.
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مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي بوركينا فاسو

قتل 6 جنود من بوركينا فاسو، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، حسبما قال الجيش في بيان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت حصيلة سابقة اوردتها مصادر أمنية قد أشارت إلى وجود 5 قتلى وجريحين. وقال الجيش في بيانه: "في حوالي الساعة 8.00 صباح الجمعة 17 يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانغا، بشمال غرب أربيندا".
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مصرع 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين جراء تساقط الثلوج في باكستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، مصرع 105 أشخاص فى مختلف أنحاء البلاد بسبب موجة من الثلوج والأمطار وقعت مؤخرا. وذكرت الهيئة فى تقرير بعثته إلى رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان حول الأضرار الناجمة عن هذه الموجة وأوردته قناة "سماء تى فى" الباكستانية اليوم السبت، أن 96 شخصا آخرين أصيبوا جراء هذه الموجة من الثلوج.
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دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين". وقالت باشليه في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".
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دونالد ترامب

ترامب: قتل «قاسم سليماني» أنقذ الكثير من الأرواح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران، مشيرًا إلى أنه يريد من العراق أن يقوم بضمان أمنه بنفسه، إذ قال ترامب: «إنه سيدرس فرض العقوبات ضد بغداد، فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام». وعن اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني: أضاف الرئيس الأمريكي: «أن الولايات المتحدة كانت تتابع الجنرال الإيراني منذ فترة طويلة، وإنه كان يخطط لـ«هجوم كبير»، وفقًا لروسيا اليوم.
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
دونالد ترامب

ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا، قائلًا في تغريدة على «تويتر»، اليوم الإثنين،: «إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا». وجاءت تغريدة ترامب ردا على إعلان إيران أمس الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية. وقالت الحكومة الإيرانية: «إن الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي»، وفقًا لروسيا اليوم.
قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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