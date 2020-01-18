صفقة أمريكا والصين قد تضر الصادرات الكورية الجنوبية

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص

ترامب ورئيس الصين

قالت رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية إن الاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن تحسن من الموقف العام للأعمال التجارية حول العالم، لكنها في الوقت نفسه ستؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السلع المصنعة. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن تقرير رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية بموجب الاتفاقية، قوله " إن الصين ستستورد سلعًا مصنعة من الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من كوريا الجنوبية لمدة عامين، وينبغي على كوريا الجنوبية أن تراقب عن كثب تأثير الصفقة على الصناعات المحلية".

وكانت الولايات المتحدة والصين قد وقعتا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، فيما يعد إنجازًا كبيرًا بعد أن بدأت واشنطن فرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية في شهر يوليو من عام 2018.وبموجب الاتفاقية، ستشتري الصين منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي حتى عام 2021، وفي الوقت نفسه، لن