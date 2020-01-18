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مصرع 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين جراء تساقط الثلوج في باكستان

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٣ ص
الثلوج
الثلوج
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، مصرع 105 أشخاص فى مختلف أنحاء البلاد بسبب موجة من الثلوج والأمطار وقعت مؤخرا. وذكرت الهيئة فى تقرير بعثته إلى رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان حول الأضرار الناجمة عن هذه الموجة وأوردته قناة "سماء تى فى" الباكستانية اليوم السبت، أن 96 شخصا آخرين أصيبوا جراء هذه الموجة من الثلوج.
وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، إن 1295 منزلا تضرروا بشدة بسبب الثلوج التى أدت أيضا إلى إغلاق عدة طرق فى أقاليم "خيبر بختونخوا، بلوشستان، جيلجيت بالتستان، آزاد كشمير".


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