«الزراعة»: مشروع للتنمية المتكاملة في وادي حوضين بالبحر الأحمر

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

الصحراء

ذكر تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، عن أعمال مشروع التنمية المتكاملة بمنطقة "وادي حوضين" بالبحر الأحمر، أن المشروع ترتكز الفكرة الرئيسية له على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأراضي الصحراوية. وأفاد التقرير، بأنه يتم إنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات ألبان ولحوم الإبل، وكذلك توفير المراعي للإبل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة.

وأوضح أن الفكرة ترتكز على استخدام المياه بكافة صورها سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار وتصل ملوحتها إلى حوالى 7000 جزء في المليون تستخدم في زراعة محاصيل الأعلاف مثل القطف والأكاسيا والبانيكم، أو مياه محلاة تستخدم في زراعة الطماطم – الخيار – الفلفل – الباذنجان – الكوسة - الكانتالوب – البطيخ – القمح –