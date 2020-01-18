مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي بوركينا فاسو

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

انفجار - أرشيفية

قتل 6 جنود من بوركينا فاسو، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، حسبما قال الجيش في بيان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت حصيلة سابقة اوردتها مصادر أمنية قد أشارت إلى وجود 5 قتلى وجريحين. وقال الجيش في بيانه: "في حوالي الساعة 8.00 صباح الجمعة 17 يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانغا، بشمال غرب أربيندا".

وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن "مقتل 6 جنود وجرح آخر".وعشية عيد الميلاد، قتل 35 مدنيا من بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى 7 عسكريين من جراء هجوم في أربيندا.وتبدو قوات البلاد التي تتكبد خسائر كبيرة، عاجزة عن وقف عنف المتطرفين، فهي تعاني نقصا في التجهيزات والتدريب، رغم تصريحات الحكومة التي تقول العكس.ويكثف