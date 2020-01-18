ضبط سيدتين احترفتا النصب بحيلة توظيف الأموال

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م

توظيف أموال - أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية هو وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، حصلا منهم على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبط المتهمة.

أمام رجال التحقيق، أقرت المتهمة بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع زوجها (جارٍ ضبطه) على النحو المشار إليه. فى سياقٍ متصل، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من سيدة مقيمة بطنطا؛ لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 873 ألف جنيه لتوظيفها في مجال