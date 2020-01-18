ضبط سيدتين احترفنا النصب بحيلة توظيف الأموال

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م

توظيف أموال - أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، حصلا منهما على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبط المتهمة.

أمام رجال التحقيق، أقرت المتهمة بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع زوجها (جارى ضبطه) على النحو المشار إليه.فى سياقٍ متصل، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من سيدة مقيمة بطنطا؛ لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 873 ألف جنيه لتوظيفها في مجال

أمام رجال التحقيق، أقرت المتهمة بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع زوجها (جارى ضبطه) على النحو المشار إليه.



فى سياقٍ متصل، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من سيدة مقيمة بطنطا؛ لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 873 ألف جنيه لتوظيفها في مجال صناعة وتجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه.



