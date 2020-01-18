جريمة

ضبط سيدتين احترفنا النصب بحيلة توظيف الأموال

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢١ م
توظيف أموال - أرشيفية
توظيف أموال - أرشيفية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، حصلا منهما على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبط المتهمة.
أمام رجال التحقيق، أقرت المتهمة بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع زوجها (جارى ضبطه) على النحو المشار إليه.فى سياقٍ متصل، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من سيدة مقيمة بطنطا؛ لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 873 ألف جنيه لتوظيفها في مجال
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المتهمين (3)

ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة في القاهرة

تمكن ضباط مباحث العاصمة من ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة متنوعة، أولها بلاغ لقسم شرطة الوايلى من حارسَين بأحد المواقع بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتكبيل يديه وتكميم فمه، وسرقة لودر ملك الشركة محل عمله ولاذوا بالفرار، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، حال استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.
كلبش

النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.
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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مترو القومية العربية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة مساعد المدير اللواء محمود عبد الرازق، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائرى ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلى لشارع القومية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية بشارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي اعتبارا من أمس الجمعة لحين افتتاح المحطتين.
جثة (5)

«قتل مراته وصلى عليها».. جريمة كشفتها صلاة الجنازة

لا يخلو أي منزل من الخلافات، عادة ما تنتهي غالبيتها بتفاهم الزوجين مع تدخل العقلاء وكبار العائلتين أملا في مزيد من الاستقرار ومضي قطار الزوجين متخطيا الصعاب إلا أن ثمة خلافا وقع بين بائع فاكهة وزوجته انتهى بجريمة قتل بطريقة مؤسفة كشفتها الصدفة، وذلك بعد ورورد بلاغ إلى شرطة النجدة التابعة بمديرية أمن قنا من شخص مجهول بأداء الاهالي صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد بإحدى قرى مركز دشنا التابع لمحافظة قنا دون استخراج تصريح دفن، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية في الوفاة.
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تسمم

بسبب «المحشي».. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بال تسمم، عقب تناولهم وجبة "محشي" داخل منزلهم، فى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات عن استقبال مستشفى دمنهور كل من "سحر.ش.ع"، (40 عاما)، "محمد.ا.ش"، (15 عاما)، "مروان.ا.ش"، (6 أعوام)، "مؤمن.ا.ش"، (5 سنوات)، "طارق.ع.ع"، (7 سنوات)، يقيمون في مركز أبو حمص، مصابين بال تسمم.
خطف طفل

المتهمون بخطف طفل في الإسكندرية: «طمعنا في الفدية»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحرير طفل مختطف بالإسكندرية وضبط الجناة، بعدما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من ربة منزل بقيام مجهولين يستقلون إحدى السيارات باختطاف نجلها (طفل يبلغ من العمر 9 سنوات) حال قيامه باللهو أمام منزلهم، وتلقيها إتصال هاتفى "من رقم هاتف محدد" طلب خلاله مجهول مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إعادة نجلها. وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بالإسكندرية وسوهاج.
انهيار-عقار (2)

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
اموال

12 مليونا في عام.. يقظة كمين طنطا تكشف عصابة العملة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة في النقد الأجنبي والتحويلات المالية بعد اشتباه قوة كمين بمركز طنطا في عامل بحوزته مبلغ مليون و850 ألف جنيه، 1000ريال سعودى، 2 هاتف محمول.
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